安倍晉三指派新大臣處理疫情 名單曝光日網傻眼：沒人才？

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，日本境內確診346例且6人死亡，面對疫情的威脅，今（6）日首相安倍晉三宣布任命經濟振興大臣西村康俊（Yasutoshi Nishimura）負責修改新冠肺炎相關的法律，消息一出，日本網友傻眼直呼，「開什麼玩笑，經濟官員會了解醫學知識？」

日本政府在疫情爆發後，政策慢半拍，官員反應也讓民眾反感，先前日本厚生勞動省官員在愛知縣舉行說明會時，竟說出「只要不像哥吉拉一樣大聲咳嗽就不會傳染」的失言風波，事後雖然立刻道歉，卻無法澆熄國人的怒火。

根據外媒報導，首相安倍晉三任命經濟振興大臣西村康俊，負責修改關於新冠肺炎的對策法律，這也改變西村在國會中的答辯身分，以後將由他出席相關會議及審議法案。

消息曝光引來日本網友吐槽打臉，「經濟大臣對疫情感染了解嗎？」、「加藤大臣和厚勞省在哪裡」、「這樣搞下去，我們連奧運也不用辦了」、「安倍晉三失去判斷能力嗎？國家難道沒有適合人才」、「隨便亂指派！對政府失望」、「安倍晉三醒醒啊！」