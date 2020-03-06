德國、義大利醫療防疫為何慘輸台灣？ 網解析致命關鍵點

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，亞洲除了大陸外，日、韓、伊朗等國災情嚴重，而歐洲地區以義大利確診病例為最多，有網友對此好奇提問「為何德國、義大利醫療防疫慘輸給台灣？」他認為這兩國沒有太多在大陸經商工作的人，而且是已開發國家，怎麼疫情比台灣還要嚴重？貼文一出也引來網友們熱烈的討論。

原PO在PTT寫道「德國武漢肺炎快200例（已破500例），義大利已經3000例了（已破3000例），台灣才42例（已逾42例）而已」，他說德國跟義大利不像台灣有百萬台商在大陸，而他們是已開發國家、又是八大工業國，理應醫療防疫更優異才對，為何慘輸給台灣？

網友們紛紛留言提出看法，「他們的優勢和防疫都沒什麼關係」、「義大利很依賴旅遊業，國內又一堆中國工廠」、「島國門可以關起來，有一定優勢」、「反應不及，歐洲國家又互通有無，難防得要死」、「台灣能防禦的這麼好7成是因為地理優勢」、「我們是海島型國家，邊境管制還是比較容易，歐陸國家邊界那麼大，不易管控也是原因」。

還有專業的網友認為「歐盟等於沒有邊界，義大利現在差不多等於剛開始的武漢，今天換成你台灣旁邊是武漢又沒有限制往來，你覺得醫療防疫再強有用嗎？」、「因為申根啊，到處趴趴走」、「歐盟有申根協議，彼此無國境管制，容易爆發」、「開放邊界的歐陸國家＋醫療費貴」、「歐盟地形和法規都很方便人流啊，不好防」。

前台南縣長蘇煥智曾在臉書揭露這次義大利疫情大爆發的原因，他說義大利米蘭是全世界着名的設計之都、也是義大利的時尚產業中心，支撐這個時尚之都的產業生產重鎮就是「普拉托」，因為在這裡許多工廠的老闆和職員、紡織及成衣工人都是中國人。

普拉托最早一批中國移民是上個世紀80年代從巴黎「二度移民」過來，之後再牽親引戚，把親友也介紹到義大利來。但因為全球化壓力讓他們做得很辛苦，最後只好把工廠公司賣給勤奮的溫州人，而溫州在這次疫情裡也相當嚴重，是湖北省以外第一個宣布封城的城市。這次疫情爆發主要是因為溫州人返鄉過農曆年，再加上平常溫州與普拉托及米蘭時尚產業密切的商業關係，而且米蘭市也有非常多中國華人移民也是從事時尚服裝產業相關的企業，才會讓義大利成為這次新冠肺炎疫情中歐洲最嚴重的國家。