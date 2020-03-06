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學校「抗疫」中…全球20國 近3億學生停課

世界日報 / 編譯季晶晶胡夢瑋／綜合報導
全球逾20國 近3億學生停課 至少14國暫關學校 9國區域性停課 聯合國：教育受阻規模、速度前所未見 恐威脅受教權 歐新社
全球逾20國 近3億學生停課 至少14國暫關學校 9國區域性停課 聯合國：教育受阻規模、速度前所未見 恐威脅受教權 歐新社

由於新型冠狀病毒肆虐，迄至5日，全球近3億學生面臨必須待家裡，數周不能上課的窘境，伊朗是最新一個因致命新冠病毒而宣布停課的國家。

大多數的死亡及確診案例都在最早傳出疫情的中國，促使中國採取封城隔離措施、暫時關閉工廠，並無限期停課；中國之外，其他國家的疫情慢慢升溫，各國也開始採取非常措施。聯合國教科文組織(UNESCO)5日表示，至少已有14個國家暫時關閉學校，近3億學生受影響，另外九個國家則有區域性停課。

儘管在危機期間暫時關閉學校並非首見，但聯合國教科文組織秘書長阿祖萊(Audrey Azoulay)說，「目前教育受阻的規模和速度前所未見，如果期間拖長，可能威脅學生受教權。」

伊朗政府5日宣布全國大學和中小學即日起停課一個月至4月初，並呼籲民眾盡量待在家中，不要外出；伊朗5日新增591個新冠肺炎病例，累計3513例；新增15個死亡病例，共107人死亡。

新冠肺炎死亡病例增加到107例的義大利，下令各級學校和大學5日起停課至3月15日；南韓延後新學期的開學日至3月23日；日本幾乎所有學校都關閉，直至4月初春假結束為止。

歐洲疫情最嚴重的義大利，除關閉學校，所有大型體育活動，包括義大利足球甲級聯賽，暫不開放民眾觀賽，直到4月3日。法國確診病例數最多地區的大約120間學校，本周已關閉。

英國國會議長及政府醫療首長召開緊急會議，討論國會在新冠肺炎爆發期間休會的可能性。英國衛報指出，議長霍伊爾擔心新冠肺炎疫情蔓延，不僅是為了國會大樓內工作人員安全，西敏寺也是主要觀光景點。

英國首相強生說，未來幾天內將會公布關於國會休會以及大型集會的更多資訊。國會工作人員約3000人，強生發言人說，「我不能代表國會發言，不過我相信，國會本身將會在專家建議下，採取必要的措施保護在那邊工作的人」。

新冠肺炎 COVID-19

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