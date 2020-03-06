新冠案例逼近十萬 世衛憂數國防疫決心不足

(德國之聲中文網) 世界衛生組織周四 (3月5日) 表示，許多國家仍未針對目前威脅全球的新冠疫情，展現出相同程度的政治決心來執行防疫工作。世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 告訴媒體：「防疫並不是演練。 這個傳染病威脅世界上每個國家。 」

與此同時，全球各地的疫情持續快速發展。目前全球的新冠確診案例已逼近十萬，病亡人數也超過3300。歐洲的新冠疫情持續延燒，疫情最嚴重的意大利周四新增了769起確診案例與41起病亡案例，這也將累計的確診案例與病亡案例提升至3858例與148例。意大利的主教周四呼籲所有在疫區的教堂周間都不要舉辦彌撒。為了防止經濟因新冠疫情影響崩盤，意大利宣布提撥84億美元來支撐經濟。

法國周四的單日確診案例也突破百人，目前已累計了423起確診案例與7起病亡案例。法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 周四表示，法國已無法避免新冠病毒成為一個流行病。另一方面，德國的確診案例也增加至543，德國政府也宣布禁止醫療器材的出口。然而，德國目前尚未宣布關閉各級學校。 柏林當地的衛生官員卡樂其 (Dilek Kalayci) 周四表示：「我們必須接受新冠疫情會持續，而且未來會出現更多新病例。 沒有人能防止新冠病毒持續傳播。 」

同一天，英國與瑞士都出現首起病亡案例，英國的累計確診人數也突破百人。 英國總理約翰遜的發言人周四表示，現在新冠病毒即有可能大肆流傳。 此外，波黑、南非、列支敦士登與巴勒斯坦都首次通報確診案例。 因應「很高的健康風險」，歐盟議會也宣布將下周開始的議程從法國的斯特拉斯堡遷移到布魯塞爾。

又一艘郵輪停滯加州外海

截至周四晚間，美國已有210起確診案例與12起病亡案例。 新澤西州與田納西州都出現首起確診案例，西岸大城舊金山與休斯敦也首次通報確診案例。 此外，一艘名為「至尊公主號」(Grand Princess Cruise) 的郵輪目前滯留加州外海，船上的乘客與船員正在等待新冠病毒的檢測結果。 此前，一名至尊公主號的乘客因感染新冠病毒而喪命，成為加州首起病亡案例。

另一方面，伊朗周四新增了591起確診案例與15例病亡案例，這也將累計確診案例與病亡案例提升至3513例與107例。 伊朗政府宣布將暫時關閉各級學校與大學，並取消演唱會、體育賽事與其他大型活動。伊朗衛生部長納卡米 (Said Nakami) 表示，伊朗政府將鼓勵民眾少用紙幣，各大檢查哨也將防止大城市間的人員流動。

國際航空運輸協會周四預估，新冠病毒疫情可能導致航空業在2020年損失1130億美元。 英國的弗萊比航空 (Flybe) 周三在尋求新的財務資源失敗後，周四宣布進入破產程序。 該公司將一部份的原因歸咎於新冠病毒疫情對航空業造成的沖擊。 英國政府周四表示，他們將與航空業者合作，盡最大努力減少疫情帶來的沖擊。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

【 本文章由德國之聲授權提供】