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新冠肺炎增2確診！案39接觸者及菲國境外移入 累計44例

美醫院確診病人5死不擔心 台籍營養師戴口罩上工被勸恐引恐慌

香港01 / 記者卡洛兒／報導
美國目前9宗死亡個案中，有5人來自盛頓州安老院舍「科克蘭長青健康中心」（Life Care Center of Kirkland）。（資料圖片）
美國目前9宗死亡個案中，有5人來自盛頓州安老院舍「科克蘭長青健康中心」（Life Care Center of Kirkland）。（資料圖片）

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）繼續肆虐全球，美國截至今日中午（5日）最少已錄11宗死亡個案，全國累計最少130宗確診個案。位於華盛頓州一間安老院成爆發群聚感染地點，附近醫院錄5宗死亡個案，但在該醫院工作的台籍營養師透露，社區防疫意識偏低，院內僅四分一醫護人員戴口罩，人多聚集之處戴口罩的他顯得與眾不同，更有同事勸他不要戴，因「可能會造成其他人的恐慌」，令他聽得傻眼，感嘆現在都只能自求多褔了。

美國目前11宗死亡個案中，有5人來自盛頓州安老院舍「科克蘭長青健康中心」（Life Care Center of Kirkland），由於跟附近的長青健康醫院(Evergreen Health Medical Center) 距離很近，故該院舍出現疑似病患都會送進那裏。

台籍營養師孫志銘在長青健康醫院工作，他日前開始在facebook上載其防疫日記，指聽到醫院陸續出現死亡個案後感到震驚，還幻想上班時大家是否戴着口罩、全副防護衣等嚴陣以待。

但這場面終歸只是幻想，他稱自己一上班就戴着口罩自我保護，同事看到反問他是否生病，很多醫護人員都沒戴口罩防疫，還稱「我們都是健康人染病毒機會很小，況且我們辦公室這麼小，就算真的怎麼樣你也躲不掉」。

有同事接觸過死亡個案，但也毫不擔心，對孫志銘稱「畢竟我年輕又沒有慢性病史，我比較擔心的是我如果攜帶病毒到其他病房去影響到其他病人」，不過卻又勸喻孫志銘除下口罩，稱或會對其他人造成恐慌，或被人誤會生病，令孫志銘難以理解。

孫志銘指曾向主管問及醫院防疫政策，如進病房樓層是否需要戴口罩，得到的回覆卻是「沒強制，覺得有疑慮就戴」。他亦指，整間醫院只有約四分一醫護人員有戴口罩，令他非常震驚，「這是在已經發生死亡病例的醫院！要不是親眼所見我真的很難想像美國人真的不曉得這件事情的嚴重性！」

孫志銘在另一篇防疫日記亦指，當地市面情況一切照常，即使一群人排隊等寄包裹，戴口罩只有他一人，「去藥局看到戴口罩的多兩個、超市裡面戴口罩除了我再加一個」。

對於很多留言指美國人文化不同，他們對戴口罩不太着重，孫志銘解釋自己堅持戴口罩，是因為新冠肺炎在沒有症狀下都有可能具傳染性，「我不想拿這個機率來賭，即便機率很小，中了你就是 100% 再來講機率 0.0001% 都沒意義」，而且「我能確定知道自己沒有去過這個護理之家，你能保證跟你擦身而過的路人跟你一樣嗎？」

事實上現時美國實際疫情和確診情況仍難以掌握，現有數字或只是冰山一角，當局訂定檢驗對象的標準亦被批評過於嚴格，美國現時僅建議對極少數人進行檢測，包括呼吸道出現症狀而且最近去過中國，或是與已確診感染者有密切接觸人士，才會檢測是否染疫。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】首證病毒攻擊中樞神經系統　醫生籲完善腦脊液檢查

【新冠肺炎】無口罩華人加拿大超市搶米　半個人高貨架兩分鐘見底

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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