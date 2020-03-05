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魔爪性侵、洗腦斂財！韓國邪教不只新天地 5大影劇暗藏噁心黑幕

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最可怕的果然還是人

武漢肺炎蔓延全球，許多被認為是先進國家的大國卻因各種疏失成為重災區，像是日本已有超過1000例確診，南韓也超過4200人受到感染，尤其是南韓更因為疫情牽扯出「邪教」的社會問題，因「新天地教會」隱匿、封閉聚會導致確診人數急速上升，不只病毒搞得人心惶惶，長久以來的社會病灶也浮出檯面，迫使南韓政府不得不祭出裁罰以穩定民心。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你一窺武漢肺炎事件如何重創南韓邪教、從國人到政府都不得不重視邪教的危害程度，以及整理了幾部有關邪教的經典韓劇，從不同層面去思考宗教信仰的對社會的影響。

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邪教

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超級傳播者

南韓大邱市是疫情重災區之一，而爆發大規模感染的原因，當地媒體將矛頭指向一名61歲的第31例婦人，因該婦人在發燒期間仍到處趴趴走、第一時間還不願檢驗是否感染武漢肺炎，從發病到確診之間兩度參與教會活動、看中醫跟參加婚禮，接觸人群破千、密切接觸人數至少有166人，而該名婦人參與的教會組織正是「新天地教會」。

第31例出現後，新天地大邱教會就爆發大規模群聚感染，有超過八成的確診案例都來自該組織，而最引起詬病的是，有網友傳出教會要求信徒否認有參加過禮拜或信仰關係，引起眾怒。

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過失殺人罪

新天地教會的信徒選擇隱匿自己的疫情，恐怕也跟教會方針有關，根據報導，新天地教會認為生病代表軟弱，其信徒更相信因生病而死的人，是死於信仰不夠堅定，再加上教會自知不受社會歡迎，因此信徒多選擇隱藏身份，成為防疫最大的漏洞。

疫情爆發後，新天地教會教主李萬熙被認為是罪魁禍首，因政府展開對教會信徒的調查時，李萬熙起初拒絕配合、提報假文件，爾後提交的20多萬名教友名單也被批評不完整、不準確，1日時首爾市政府以涉嫌觸犯殺人罪、傷害罪和違反防疫相關法規為由起訴李萬熙。

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新天地教主李萬熙

李萬熙身為新天地教主，更自詡為耶穌派來的使者、是名救世主，不得不承認他對信徒擁有極大的個人魅力，更有其他主流教會的牧師承認，與其說新天地信徒是信仰該宗教，不如說是崇拜李萬熙個人。

而李萬熙在輿論討伐中出面下跪道歉，但有眼尖網友發現其佩戴的手錶，竟是因貪污而遭彈劾入獄的前南韓總統朴槿惠所贈送，而朴槿惠本人也曾因世越號沈船事件與邪教陰謀論有諸多牽扯，許多南韓網友看了更是憤怒不已，連署要解散新天地教會。連台灣網友也不客氣地表示「道歉還戴那支錶是在哈囉？」，批評其作秀表現。

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披著「宗教」外皮的狼

韓國是基督教比例最高的國家，但因為各自解讀造成教義的曲解，加上社會、經濟動盪的因素，因此有不肖人士打了歪腦筋，非正統基督教、各種融合其他宗教等新興教派紛紛出現，而無辜卻虔誠的信徒則成了這些教派背後強大的人力與物力來源。

韓國邪教有多恐怖？其實南韓社會中不少重大事件都被民眾認為有所關聯，像是至今真相未明的世越號沈船事件，就傳出前總統朴槿惠信仰邪教採取「活人獻祭」的陰謀論，許多教派也傳出斂財、性侵、洗腦等情事。而那為什麼韓國政府管不著呢？最主要的是韓國強調「宗教自由」，若單一遭指控斂財、洗腦與剝削等行為的宗教，難以界定是否是信徒的「自願性奉獻」，所以只有「破壞性膜拜團體（destructive cult）」才能稱作「邪教」，其他更多的是韓國語意中「似而非的宗教」。

簡單來說，就是實質上有造成社會危害（詐騙、極端主義、反社會意識洗腦等）的宗教團體才是邪教，除了此次引爆武漢肺炎大量感染的新天地教會之外，惡名昭彰的還有萬民中央教會、世界以利亞福音宣教會、基督教福音宣教會（又稱耶穌晨星教會、攝理教）、世界基督教統一神靈協會、達米宣教會、天尊會等，都是被媒體所報導、在韓國相當知名的邪教，其中「萬民中央教會」教主李載祿因對8名女信徒涉及多起強暴案而入獄，或是「耶穌晨星教會」教主鄭明析將魔掌伸入大學，性侵多名女信徒遭到判刑。

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5大驚悚「邪教」韓劇經典

第五名：婆娑訶

擅長拍攝宗教題材的導演張宰賢，電影《婆娑訶》再次擊中了觀眾們的心，電影故事圍繞在一位講求理論證據，並揭發許多詐騙教派的偵探朴牧師，不過跟電影結局相比，《婆娑訶》想探討的主題就在過程中，虔誠與迷信只有一線之隔，當人們過度希冀付出少量成本（例如燒香、捐香油錢）就能獲得成功，便很容易腦波弱、被洗腦——宗教信仰雖是心靈寄託，但聰明與愚昧的差別，就在於能夠判別現實與虛構、是非與對錯。

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第四名：救救我2

雖然跟第一季相比，演員陣容大換血，但《救救我》第一季開創的好成績仍讓第二季備受矚目，《救救我2》講述偏鄉的村民，因為不安和恐懼而選擇尋求宗教的庇護，但這個組織卻利用人的恐懼、無知，透過洗腦、暴力脅迫等手段幹了許多不法勾當，雖然主角試圖揭發教會的真面目，但只有一個清醒的人，要如何面臨龐大被洗腦的教徒？精彩的劇情不管一、二季都是韓劇邪教題材的經典！

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第三名：救救我

邪教除了異端教主引人詬病外，最讓人無力的就是教徒們的執迷不悟，像是《救救我》的教主展現「隔空抓癌細胞」神蹟，雖然在我們眼裡覺得離譜誇張不可信，但劇理劇外皆有深信不疑的教徒；而劇中為教主獻出家當，甚至獻出子女的身體、毆打「被邪靈附身」的教徒等橋段，都讓劇迷們看得怵目驚心，也讓人再次見到邪教的可怕之處。

延伸閱讀：她闖邪教尋兒扮煮飯婆2年　竟換來「宇宙能量棒」戳瞎雙眼

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第二名：哭聲

《哭聲》是曾被譽為神片的的韓國電影，故事從一個靜謐的村莊，卻接二連三發生科學無法解釋之怪事開始，乍看之下像是靈異電影，但這部片涵括了韓國薩滿教、日本神道教與基督教等，讓宗教有不同以往的詮釋。

在此片中可以看見人性、犯罪與宗教的拉扯，許多人往往會對未知的事物有著先入為主的觀念，就像劇情中鍾久認為日本人的信仰是邪術，結果到最後卻也開始懷疑自己的信仰；燒腦的情節讓該電影在當時好萊鄔大片的圍剿之下殺出重圍、獲得好成績。

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image source:yahoo奇摩電影

第一名：小神的孩子們

雖然是2018年的奇幻韓劇，但裡頭的邪教元素仍讓人看了相當感慨，畢竟劇本為假，但這些橋段並非不可能發生啊～《小神的孩子們》講述一個為了利益創辦的「天國之門」福利院，信徒們不是被洗腦就是活在暴力的恐懼下，原本以為遇到檢察官菊韓主可以就此解脫，沒想到菊韓主卻為了自己的政治前途，選擇跟壞人站在一起...

而《小神的孩子們》作家也表示，該劇的靈感來源就來自美國史上最慘烈的邪教之一「瓊斯鎮集體自殺事件」，該案造成至少900人集體死亡，虛擬與現實相呼應也讓劇迷們不勝唏噓。

延伸閱讀：史上最兇殘邪教「瓊斯鎮慘案」 908人集體自殺的驚人內幕

image source:臉書／愛奇藝台灣站

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月05日至2020年03月04日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國邪教』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎


新冠肺炎 COVID-19

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