義大利關閉各級學校 各國准備抗疫資金

歐洲疫情最嚴重的義大利周三 (3月4日) 新增了587起確診病例與28起病亡案例，將累計確診病例與病亡案例提升至3089例與107例。

為了防止疫情繼續擴散，義大利正式宣布從3月5日起，關閉全國各級學校與大學、球場和劇院至3月15日。此前，義大利政府已關閉該國北部的學校與大學，並封鎖十多個在疫情核心的城鎮。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron) 則在與美國總統川普針對新冠疫情進行通話後，透過推特表示法國已准備好與G7的其他成員國一起合作，統整科學、衛生與經濟的資源來一起對抗新冠疫情。

德國周四則增加了66起確診案例，將累計確診病例提升至262例。德國衛生部長施潘 (Jens Sphan) 周三警告，新冠病毒疫情已成為一個全球大流行的傳染病。 他說：「很顯然的，新冠疫情仍未達到高峰。」

全球拉警報

伊朗周三也新增了586起確診病例與15起病亡案例，將累計確診病例與病亡案例增加至2922例與92例。感染者當中包括許多政府要職人員，像是副總統、工業部長等，連緊急醫療組負責人也確診，還有政府顧問因此去世，引起各界關注。

韓國的確診人數也持續上升，截止周四 (3月5日) 上午，韓國已累計了5621起確診案例。匈牙利與斯洛文尼亞則是首次通報新冠病毒確診案例，伊拉克也首次出現兩起新冠病毒病亡案例。

另一方面，中國國家衛健委周四上午公布的最新數據顯示，中國新增了139起確診病例與31起病亡案例，將中國的累積確診病例與病亡案例提升至80409例與3012例。 值得一提的是，湖北省周三新增了134起確診病例與31起病亡案例。 這代表，中國其他的省份周三僅新增了5起確診案例，並避免增加任何病亡案例。

根據統計，目前全球累計的新冠病毒確診案例已超過94000例，並有超過3200人因感染新冠病毒不幸喪命。

美眾議院通過83億美元抗新冠預算

與此同時，美國國內的新冠疫情也持續上升。 加州出現了首起新冠病亡案例，境內的洛杉磯縣也新增6起確診案例。 加州州長於美國時間3月4日宣布全州進入緊急狀態，這也使加州成為美國第三個宣布進入緊急狀態的州。

美國境內疫情最嚴重的華盛頓州周三新增了12起確診案例與1起病亡案例，這使美國的累計確診案例與病亡案例提升至129例與11例。為了讓美國能強化防疫機制，美國眾議院周三通過了一筆高達83億美元的預算，主要用來擴大病毒檢測的規模與研發新冠病毒的疫苗。參議院預計本周結束前會通過這筆預算。

另外，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃 (Kristalina Georgieva) 周三呼籲各國應該團結一致，全力以赴對抗新冠病毒疫情。 她認為新冠疫情已對全球經濟造成嚴重威脅。奧爾基耶娃說：「在一個充滿不確定性的時刻，做好更多准備絕對比准備不足來得好。 」

奧爾基耶娃警告，全球可能需要10億美元來對抗新冠疫情。然而，她也保證國際貨幣基金組織將運用所有的財政資源支持需要協助的成員國對抗新冠疫情。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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