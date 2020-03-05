日本國會舉台灣例子狂轟他！79歲IT大臣靠咬耳朵遞小抄過關

新冠肺炎(COVID-19)持續延燒，繼日媒稱讚我行政院數位政委唐鳳與民間業者共同操刀完成的官方版「即時口罩地圖」，日本國會昨(4)日再為日本官方資訊提供的問題，砲轟79歲的日本資訊科技(IT)大臣竹本直一。竹本被提問後滿臉不知所措，還得靠日本首相安倍晉三咬耳朵、外相遞小抄才過關，當場被在野黨噓爆。

日本石橋議員在國會質詢時，當場提問日本資訊科技大臣竹本：「台灣在這麼緊急的時候，活用IT技術將資訊適切提供給國民，請問竹本大臣，你有做了什麼事呢？」竹本立即回答：「雖然有所謂open data這種作法，但我相信在台灣，這是由民間創意製作各種應用所提供的資訊。」竹本並接著說：「我們會參考台灣的例子，和相關部門與機構討論，在緊急情況下如何管理和運送貨物。」當台下在野黨回應「這還要討論？」時，竹本回答：「現實就是這樣。」語畢轉身，隨即惹來台下在野黨幾乎齊聲：「現實？」現場氣氛相當尷尬。

竹本整場答詢表現，讓日媒質疑其專業度是否有待加強。在石橋議員提出質詢後，竹本一度顯得看起來不知所措，安倍忍不住叫他過來咬耳朵私下交談，爾後竹本再發言時，即表示：「我剛剛的表達可能不太好」，最後仍靠在旁的茂木外相臨時寫的稿子照念過關，相當狀況外的反應，慘遭議員蓮舫痛批：「你這種隨隨便便的備詢，最好是可以啦！」

台灣網友在PTT上討論此事，幾乎一面倒地認為，要79歲的竹本直一擔任日本最高資訊科技大臣實在太悲哀，有人酸他可能連網路都不太熟，「做IT的能coding不是基本嗎？」對比台灣的唐鳳，竹本可能會大喊「我要怎麼混」等語；但有人認為，資訊提供配合防疫，應由主導防疫的厚生省擬計畫請IT部門動工才對。