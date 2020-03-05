加州新冠肺炎增1死6確診 洛杉磯防疫進入緊急狀態

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加州出現首例新冠肺炎死亡，該病患來自北加普萊賽縣(Placer County)，是鑽石公主號撤回公民。

同時，華盛頓州新增一例死亡，病患住在金恩郡(King County)。美國死於新冠肺炎的人數已達11人。

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洛杉磯縣公共衛生局（DPH）4日早宣布，洛縣新增六例新冠肺炎確診病例，洛縣縣府及當地衛生防疫進入緊急狀態，這是繼橙縣後，南加州又一縣政府宣佈進入緊急狀態。

公共衛生局局長Barbara Ferrer表示，加上今年1月確診的新冠肺炎患者，目前洛縣共確診七例。1月確診的患者是從武漢赴美的訪客，目前已經康復出院。剛剛確診的六名患者，一名患者入院治療，另外五例均在家隔離，公共衛生部門對他們的情況保持密切追蹤和關注。

Ferrer表示，這六例確診病例中，三名確診患者有一起到義大利北部的旅行史，還有兩例確診患者因與其他確診病人（這位病患不住在洛縣，但測試結果顯示陽性）密切接觸遭感染，還有一名是因為工作旅行的原因在國外遭病毒感染。

影音來源：記者王全秀子