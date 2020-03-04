恐獄中群聚感染 伊朗暫釋5萬囚

西方版「縱囚論」？伊朗官方近日宣布，為了避免新冠肺炎在監獄內蔓延，決定暫時釋放國內5萬4千多名輕罪囚犯。日前伊朗是全世界新冠疫情最嚴重的地區之一，至3日為止已確診2336例，77人喪生，甚至有許多伊朗高官，如衛生部、副總統等官員都不幸中鏢，國內疫情逐漸失控。

釋囚控制疫情

根據《英國廣播電台》報導，伊朗司法部發言人伊斯馬利表示，為了避免在監獄密閉空間爆發群聚感染，司法部決定將暫時釋放約5萬4千名囚犯，但刑期5年以上的重罪犯將不在這波釋放名單內，官方也會在釋放前，先檢驗囚犯是否確診，檢測結果為陰性後才會將犯人陸續釋出。

由於英國籍的伊朗NGO工作者拉克菲將獲釋，也引發英國官方關注。拉克菲的丈夫宣稱，拉克菲在獄中跟確診病例接觸，伊朗官方卻不讓他進行篩檢，但伊斯瑪利堅稱，只要因疫情出獄者都有受到檢測。對此，英國外交部也呼籲伊朗，要讓出院的英國籍囚犯經過審慎評估才能出獄。

伊30官員確診

《紐約時報》指出，伊朗這次面對疫情的反應只能以「荒腔走板」來形容，原本衛生部的官員還信誓旦旦宣稱疫情不會擴散到伊朗，但現在卻造成國內大流行、至少30個官員確診的窘況，政府即使派遣30萬軍隊進行消毒工作，但為時已晚，整體應對措施也造成民怨連連。

當地省議員告訴紐時記者，政府有可能隱瞞疫情，當地醫院甚至可能配合政府竄改死亡人數，以避免大眾恐慌。不過伊朗衛生部發言人賈哈布爾隨即嚴正否認，表示數字有時候會因為各地回報狀況不同。

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