將驅逐違反新冠肺炎檢疫規定80中國人 俄被控歧視

受新冠肺炎疫情影響，俄羅斯首都莫斯科近期採取嚴厲檢疫舉措，要求從中國抵達人員入境後須在居住地自我隔離14天，執法人員每天會在地鐵站、公交等地進行「突擊檢查」。媒體報導，已有80名中國人違反隔離制度，將被驅逐出境。但有當事人聲稱，疑似遭歧視、不公平對待。對此，克里姆林宮發言人稱，「不存在任何歧視」。

澎湃新聞引述俄媒報導，莫斯科副市長拉科娃2月28日表示，警務人員對從中國飛抵莫斯科人員住處進行突擊檢查，發現有88人違反強制隔離規定，其中80人為中國公民。所有違反規定的外國公民將被驅逐出境。但有人抗議稱，疑似遭不公平對待。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮發言人對此表示，「不存在任何歧視」，「該措施針對的是所有入境旅客」。莫斯科市長索比亞寧回覆中國大使館的外交照會，否認檢疫政策針對中國公民，認為相關措施不構成歧視。

澎湃新聞報導，如今，這80名中國人被隔離在著名旅遊景點「女皇村」附近的察里津諾殘疾人康復中心，他們中有留學生、有商人、有遊客。

據報導，這80人在入境時，都簽了一份俄語的隔離同意書。有人反映，當時並不了解這份同意書意味著什麼——14天裡不得離開住所，不遵守的後果是被驅逐出境且五年不得入境。

報導指出，中國遊客思思於2月19日抵達莫斯科，她稱不懂俄語，在入境時，她的那份隔離同意書由機場檢疫人員代填，她僅被要求簽上名字。

遇到類似情況的還有郝先生，他稱在俄羅斯經商十多年，他沒在意自己簽過什麼文件，以為只是走個入境流程。郝先生說，他剛從中國回莫斯科，去了住處附近的超市買點食品，就被警察帶去隔離中心。

另一名北京商人張麗說，她2月20日入境時簽的文件只有俄文，沒有中文或英文提示，「一直以為是普通的健康表格。」

據報導，被帶至察里津諾隔離幾日後，郝先生被警察帶去接受視頻庭審。據他說，視頻庭審現場有一個法官，一個翻譯，法官當庭宣判罰款5000盧布(約525元人民幣、75美元)，並將他驅逐出境，五年內不得再次入境。

依據目前法院的判決，若不上訴，當事人將面臨強制驅逐而不是自行離境。

莫斯科市採取的防疫措施隨後引發是否只針對中國人的質疑。「當時在莫斯科的中國留學生有些憤慨，雖然當地政府否認，但是警察確實給人專門查中國人的感覺。」留學生林川說。