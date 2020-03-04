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美醫院死5醫護仍不戴口罩 台籍營養師曝「超傻眼」

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獨家專訪／華人營養師：5新冠病人死在我醫院、辦公室只有我戴口罩

世界日報 / 記者王若馨 ／紐約報導
孫志銘營養師2019年攝於舊金山醫學會議。（孫志銘提供）
孫志銘營養師2019年攝於舊金山醫學會議。（孫志銘提供）

新型冠狀病毒(COVID-19)已快速在美國蔓延，西部華盛頓州的金恩郡(King County)是新冠肺炎的重災區，一位來自台灣的營養師孫志銘在金恩郡一所已有五例病人因新冠肺炎死亡的醫院任職，他3日在社群媒體發文，並接受世界日報專訪表示，同為面對可能感染新冠病毒病人高危險群的醫護人員，「辦公室內只有我一人戴口罩」，更令他咋舌的是，同事看到他戴口罩，竟問他「生病了嗎？」

孫志銘說，美國目前九名死亡案例中，已有五人在他任職的醫院過世，皆是來自同一家安養中心「生命照護中心」(Life Care Center of Kirkland)的病人；由於這家醫院距離爆發疫情的安養中心1.8哩，因此許多病人會送至該院。

我在這家醫院 已工作一年多

孫志銘說，他在台灣執業三年多後，赴華盛頓州立大學攻讀碩士，並在美國執業四、五年，在金恩郡柯克蘭(Kirkland)的長青健康醫院(Evergreen Health Medical Center)已工作一年餘。

他說，這間醫院可容納300多床，由於柯克蘭(Kirkland)華人居民不少，所以病人也有不少華人。

孫志銘在金恩郡柯克蘭的長青健康醫院(Evergreen Health Medical Center)已工作一年餘。 圖／google街景
孫志銘在金恩郡柯克蘭的長青健康醫院(Evergreen Health Medical Center)已工作一年餘。 圖／google街景

有追蹤醫療人員 我不在名單內

孫志銘說，目前該院的過世案例，皆是死亡後才驗出病毒，雖然病人進入醫院時有戴口罩，但醫護人員並沒有特殊防護。

「醫院已對接觸過病人的醫療人員進行追蹤，但只有主管掌握名單。」他說，「我不在名單裡，所以應該是好事。」

同事對我說：你最好把口罩拿下

但令他最驚訝的是，醫護同事們似乎並不特別緊張；整間醫院只有約四分之一醫護人員戴口罩，即使是接觸過病人的同事，也認為自己年輕又沒有慢性病史而不太擔心，還有同事對他說：「你最好把口罩拿下來，看到你戴口罩，可能會造成其他人的恐慌」。

他詢問主管醫院的防護政策，主管也回答，沒有強制戴口罩，如果他覺得有疑慮就戴，讓他覺得美國在防疫管理的認知及嚴謹度上，與台灣相去甚遠。

以下是孫志銘發布在臉書的文章，世界日報獲其授權刊登：

防疫日記第一天

這幾天陸陸續續有朋友傳訊息來問候，感謝你們的關心。今天是我第一天上班，我要來分享第一手消息，要告訴你們美國人有！多！誇！張！

美國上周六出現第一起病毒感染的死亡病例，地點發生在 Evergreen Health Medical Center in Kirkland，實際上病人於周五死亡，周六通報。一直到今天周一，死亡個案陸陸續續增加至六人，其中有五個都在這間醫院裡死亡。為什麼我要說這個呢？因為這間醫院是我上班的地方，沒錯！我今天就是有去上班！

華盛頓州柯克蘭的生命照護中心成為美國新冠病毒的重災區。(美聯社)
華盛頓州柯克蘭的生命照護中心成為美國新冠病毒的重災區。(美聯社)

周六聽到消息有點震驚，因為周五下班前完全沒有透露出任何消息，知道有病人過世，但是完全沒提到病毒這件事，周日死亡人數增加，我在想說周一上班會是個什麼樣的情景？是大家帶著口罩穿著防護衣？抑或是像陰屍路的第一集男主角醒來整間醫院空無一人？總之周一一早我走路去上班，備好口罩一進醫院馬上戴上。

因為我很早就到醫院(早上五點半)，看到第一個人坐在公共區域沒有戴口罩，想說可能還早沒有人，看到迎面而來的清潔人員戴著口罩，我想說終於像樣點了！之後在辦公室我把口罩拿下來(因為只有我一個人)，一直到第一位同事進來前我把口罩戴上。

同事一進來看到我戴著口罩，問我生病嗎？我說沒有，只是醫院裡太危險要帶著口罩自保，她跟我說戴口罩沒用啦～我們都是健康人染病毒機會很小，況且我們辦公室這麼小(一間不到一坪坐四個人)，就算真的怎麼樣你也躲不掉。(傻眼)

接下來第二個同事進來了，一樣問我生病嗎？我重複回答著。她開始說她周五、周六上班的情況：她在周五有接觸過一個病人(已死亡)，當時沒有驗出是陽性，是在過世之後才知道。

當然這類的病人房門外都有警示需要戴口罩才能進去，總之她與病人有接觸史，開始說：「我不擔心我染上病毒，畢竟我年輕又沒有慢性病史，我比較擔心的是我如果攜帶病毒到其他病房去影響到其他病人。」(傻眼)

接著看到我戴口罩，她說：「你最好把口罩拿下來，第一個看到你戴口罩可能會造成其他人的恐慌；第二個你戴口罩近來在門口志工會把你攔下來量體溫覺得你可能生病。」(傻眼）

過沒多久，主管從其他棟走過來(路程約十分鐘沒有戴口罩)，我們問了到底醫院的政策是什麼？進病房樓層需要戴口罩嗎？主管說也沒強制，覺得有疑慮就戴(傻眼)。然後同事問到，她跟染病毒的病人接觸過，需要額外做什麼防護嗎？

主管說，醫院會有專人打電話跟這些接觸過的醫療人員聯絡詢問健康史之類的，若是有感冒發燒的症狀可以去員工檢驗站做初步篩檢，但是如果沒有就不用(傻眼)。

後來那個勸我不要戴口罩的同事，今天要去加護病房照顧病人，我說你去加護病房不用戴口罩嗎？她說，「我沒打算戴，反正病人通通都在隔離病房裡，如果真的要戴就看主治醫師的決定，如果主治醫師要我們戴我就會戴。」(傻眼)

後來我到樓層去查看病人，整間醫院差不多只有 1/4 的醫護人員有戴口罩，我是口罩一個一個換，因為進去一間丟掉出來再換新的，走在樓層間大家看到你戴口罩真的會多看你一眼！這是在已經發生死亡病例的醫院！要不是親眼所見我真的很難想像美國人真的不曉得這件事情的嚴重性！為什麼這麼多死亡案例？因為毒窟 Life Care Center of Kirkland 就在醫院附近，所以有問題一定往這送！通常來直接送加護病房，然後不到一兩天就直接登出。

在台灣的你們很幸福，CDC 還建議大家不要戴口罩，不知道是怕大家搶口罩還是怎樣？（是說想搶也沒得搶）我現在只能自求多福，明後天不用上班，這兩周是關鍵點，不知道防疫日記會不會有續集，知道的是全美的病例只會越來越多，越來越嚴重！

新冠肺炎

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