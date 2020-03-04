快訊

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

好萊塢皆覺青？美國大選的「政治鐘擺」演藝圈歷史

院內5死醫護仍不戴口罩趴趴走 台籍營養師曝美醫院防疫「超傻眼」

聯合新聞網 / 綜合報導
台籍營養師分享美國醫院即使出現死亡病例，醫護人員仍不戴口罩。圖為病患轉移到救護車時，工作人員以白布遮擋。 美聯社
台籍營養師分享美國醫院即使出現死亡病例，醫護人員仍不戴口罩。圖為病患轉移到救護車時，工作人員以白布遮擋。 美聯社

美國新冠肺炎死亡人數增至9人，全集中在華盛頓州同一地區，令當地政府宣布進入緊急狀態，在當地任職的台籍營養師說，院方僅告知有症狀可以做初步篩檢，而未因此提高防護等級或要求醫護人員口罩，讓他非常傻眼。

營養師孫志銘昨日在臉書發文表示，由於他任職的醫院就在爆發群聚感染的「科克蘭長青健康中心」（Life Care Center of Kirkland ）附近，只要出現疑似病患就會往這裡送，但送來的病人通常直接住進加護病房，不到一兩天便逝世。他提到，美國死亡病例中，從上周五（6日）首例死亡到他周一上班，前後僅4天，就有5人在該院病逝，但醫院卻未因此警戒。

孫志銘開工首日便戴上口罩自我保護，然而除了一位醫院的清潔人員外，多數醫護人員都未戴口罩防護，包括進入加護病房也一樣，他的同事甚至勸他將口罩拿下來「以免造成他人恐慌」、「會被志工懷疑生病攔下量體溫」、「反正病人通通都在隔離病房裡」。即使向主管詢問醫院防疫政策，也只得到「覺得有疑慮就戴口罩」、「有感冒發燒症狀可去做初步篩檢」，對待疫情的輕忽態度讓他深感「在台灣的人很幸福」。

據《中央社》報導，該院除了重症病房有採取隔離措施外，其他幾乎一切如常，只是人少了點，而孫志銘至今也不敢向父母告知現況，知情的姊姊則勸他別上班、快回家，但他雖然是營養師，仍有病人需要照顧，所以還是會照常上班，只有自求多福了。不過他也強調一定會戴緊口罩、勤洗手，做好自己的防護措施。

孫志銘分享的消息引起許多網友關注，探討為何美國人對口罩如此恐懼，有人表示對歐美民眾而言，只有重病者才會戴口罩，或認為健康人不會得病、自亂陣腳才會被病毒相中，「美國人確實從小被教導，生病就不要出門，不是帶口罩，有症狀也不用帶口罩，確診了才帶」、「有些美國人不認為這次感染是一回事，覺得是媒體炒作、選舉手段、真的得病就回家睡睡覺吃吃藥就好、恐慌病毒才會找上你等種種奇特『美國特產』的想法」、「澳洲人也覺得自己年輕不怕感染」。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 口罩

延伸閱讀

超強大開箱文！口罩生產機大解密 網驚嘆：太厲害了

不該忘記疫情起源 日議員建議正名「武漢肺炎」

「請忽略地點」急診醫家中小孩發燒 醫：收穫滿滿歧視與厭惡電話

美國疫情混亂：華盛頓州6死集中，柯克蘭安養中心的「病毒傳染陷阱」

相關新聞

澳洲也現搶購潮！最大超市祭限購衛生紙

新冠肺炎蔓延之際，澳洲最大超市沃爾沃斯超市（Woolworths）4日宣布，每人限購四袋衛生紙。

稱中國人餓到吃蝙蝠和蛇 美主播要中國為新冠肺炎疫情道歉

根據《Business Insider》鎮報導，福斯新聞主播傑西‧沃特斯(Jesse Watters)於節目中發表歧視言論，宣稱新冠肺炎(COVID-19)擴散迄今，中國應該為疫情道歉，並認為是中國政府讓人民挨餓，中國人才生吃蝙蝠和蛇。

避免監獄疫情傳播 伊朗5萬多囚犯假釋

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗為避免監獄爆發新冠肺炎疫情，讓5萬4000名囚犯暫時出獄。

法國新冠肺炎疫情擴大 馬克宏宣布徵收所有口罩

為因應新冠肺炎疫情擴大，法國總統馬克宏3日在推特上宣布，政府開始徵收所有現有庫存和未來生產的口罩，以確保把口罩留給病患和...

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

美國媒體「新聞週刊」取得的美國國防部參謀首長聯席會議每日情報摘要指出，新冠肺炎可能在未來30內成為全球大流行傳染病，美國...

最後下船！鑽石公主號的義大利船長「英雄傳說」

疫情感染嚴重的豪華郵輪鑽石公主號，1日已經完成全員下船，而其中最後一名離開的人，就是義大利籍的船長阿爾馬（Gennaro Arma）。圖為下船後隔天，公主遊輪官方臉書發布一張船長離開時的身影，盛讚阿爾馬是一位英雄，在疫情危急的時刻仍表現專業出眾。同時義大利外交部也異口同聲，形容船長象徵「義大利永不放棄的精神」；在義大利、日本的輿論交相稱讚之中，阿爾馬卻也意外成了「防疫政治學」的化身。

院內5死醫護仍不戴口罩趴趴走 台籍營養師曝美醫院防疫「超傻眼」

美國新冠肺炎死亡人數增至9人，全集中在華盛頓州同一地區，令當地政府宣布進入緊急狀態，在當地任職的台籍營養師說，醫院僅告知有症狀可以做初步篩檢，而未因此提高防護等級或要求醫護人員戴口罩，讓他非常傻眼。

新冠肺炎拉美延燒 阿根廷、智利同日淪陷

阿根廷今天表示，境內證實出現首例武漢肺炎病例，患者是最近從義大利返國的43歲男子。智利也表示出現首例，患者是曾在東南亞待...

史上最大筆！南韓編列11.7兆韓元抗疫特別預算

韓聯社報導，南韓政府為了對抗新冠肺炎和振興經濟，提出11.7兆韓元（約台幣2953億元）特別預算，將送交國會，國會預定明...

南韓再增516新冠肺炎確診病例 累計達5328人

韓聯社報導，南韓今天又新增516起新冠肺炎確診病例，南韓全國感染新冠肺炎人數累計至5328人。

義大利抗疫新守則 見面別再親臉、老人少出門

義大利新冠肺炎疫情衝破2500例，義國政府昨晚公布「新生活守則」，呼籲大家社交時不要握手，保持一公尺距離，年長者盡量留在家中，有發燒症狀應待在家裡隔離。

世衛：新病毒無人具免疫力 憂心防護設備短缺

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，2019冠狀病毒是新病毒沒有人具有免疫力，代表更多人容易感染，並公布全球死亡率約3.4...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓再增516例確診！ 西班牙首起死亡病例、法國新增1死

我新增1例確診 案34同病房不同病室陪病家屬也中鏢

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

鑽石公主號「2500乘客船費全買單」 陳日昇透露船公司驚人補償

WHO指日本疫情令人擔心 日網友怒嗆：都你害的

台人入境泰國須隔離14天 我指揮中心回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。