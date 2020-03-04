安倍晉三會議上咳嗽擦袖 網友：戴口罩才對吧！

新型冠狀病毒疫情持續，日本感染症學會周一（2日）公布最新的治療方案稱，50歲以下患者不一定要以抗病毒藥進行治療，只需採用對症的療法並持續觀察，等待自癒便可。

學會表示，新冠肺炎尚未有特效藥，但因為50歲以上患者有可能呼吸衰竭，當他們一旦出現「低血氧症」時便要考慮使用抗病毒藥物；至於未滿50歲的患者，如果採用吸氧等對症療法後病情仍持續惡化，同樣要考慮使用抗病毒藥物。

目前可使用的抗病毒藥物包括治療愛滋病的洛匹那韋（Lopinavir）與利托那韋（Ritonavir），以及抗流感病毒的法匹拉韋（Favipiravir）。學會指出，洛匹那韋與利托那韋的用量與治療愛滋病的相同，用藥持續10日，而根據以往實驗結果，濃度若不夠高有可能無法產生藥效；法匹拉韋則要採用高於治療流感的劑量，最多持續14日，然而有可能導致胎兒畸形，因此用藥前須向患者說明危險性且獲得書面同意，並謹慎探討必要性。

安倍發言時多次掩嘴咳嗽

另外，日本首相安倍晉三周二（3日）在參議院預算委員會上發言時多次掩嘴咳嗽，惹來網民熱議，有人留言提醒「戴上口罩，別擦在衣服上」、「不會也被感染了吧！？日本防疫形勢嚴峻，領導層要是再病倒，那真是前景一片黯淡」、「安倍你別感染上了！你可是個重點保護人物」。

根據日本厚生勞動省和各地方政府統計的數據，截至3月3日下午5時，包括「鑽石公主號」郵輪的706名病人在內，日本新冠肺炎病例確診人數累計達985人。

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文章授權轉載自《香港01》