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慘過金融海嘯：疫情重擊，中國製造業PMI暴跌

新冠致死率高於流感 各國加強防疫機制

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世界衛生組織總幹事譚德塞。法新社
世界衛生組織總幹事譚德塞。法新社

世衛周二 (3月3日) 發出警告，表示全球目前面臨嚴重缺少能用來防護新冠病毒的醫療防護用具，相關用品的價格也不斷攀升。世衛呼籲專門制造相關器具的公司與各國政府能將產能提高40%。

世衛周二表示，目前新冠病毒的致死率約3.4%，比季節性流感的1%致死率高出許多。世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 說：「新冠病毒的傳染率比流感低，但是卻能導致病患出現更嚴重的症狀。目前尚未有疫苗或專門治療新冠病毒的藥物，但是我仍認為病毒的傳播是能被遏止的。 」

世衛官員說，新冠病毒的致死率會因國家而異，但是大約介於2%與4%之間。如果有更多輕症的案例仍未被通報的話，這代表新冠病毒的致死率會更低。世衛表示，新冠病毒疫情爆發以來，醫療用口罩的價格已上漲6倍，N95口罩與防護衣的價格也各上漲了三倍與兩倍。世衛估計，醫護人員每個月需要8900萬個口罩、7600萬個手套與160萬個護目鏡。

世衛官員對於伊朗的疫情表達擔憂，表示伊朗的醫院目前普遍缺乏新冠病毒重症病患所需的呼吸器與呼吸機。他們說，伊朗的情況比其他國家都還緊急，但也強調疫情發展通常會先惡化，後來再逐漸好轉。

全球疫情持續延燒

與此同時，韓國、日本、歐洲、伊朗與美國的確診案例持續攀升，不少國家周二也陸續傳出首個確診案例。路透社統計，目前全球至少80個國家出現新冠疫情。伊朗3月3日增加了835個確診案例與11起病亡案例，將累計確診案例與病亡案例提升至2336與77例。路透社報導，目前伊朗的醫護人員普遍面臨物資缺乏的窘境，伊朗國家電視台也報導，23名議員以及伊朗緊急衛生服務部門的負責人柯瓦恩德 (Pirhossein Kollwand)也確認感染了新冠病毒。

另一方面，歐洲疫情最嚴重的意大利周二也新增了466起確診病例與27起病亡案例，將累計的確診案例與病亡案例提升至2502例與79例。意大利政府正在考慮擴大隔離的範圍。 此外，阿根廷、智利與烏克蘭也分別通報首個新冠病毒確診案例。

美國的華盛頓州周二出現3起新的新冠病毒病亡案例，將累積病亡案例提升至9例。紐約州也通報了第二起新冠病毒確診案例，美國目前累積超過100例的新冠確診案例。 紐約的大眾運輸局也在推特上表示，他們將提升車站、地鐵、公交車與特定交通工具的消毒。

為了防範經濟受新冠病毒疫情影響，美國聯准會周二緊急降息2碼，這是美國自2008年全球金融海嘯爆發以來首度緊急降息。 聯准會的降息卻未能讓連日重挫的美國股市由黑轉紅，道瓊指數終場重挫785.91點，以25917.41點坐收，科技股為主的那斯達克綜合指數則下跌268.08點，收在8684.09點。

此外，國際奧委會發言人亞當斯 (Mark Adams) 周二在記者會上表示，雖然目前日本已有近千起新冠病毒確診案例與12起病亡案例，東京奧運仍將如期舉行。衛生官員表示他們會在國際奧委會做出最終決定前，持續觀察日本的疫情。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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