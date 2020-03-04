稱中國人餓到吃蝙蝠和蛇 美主播要中國為新冠肺炎疫情道歉

根據《Business Insider》報導，福斯新聞主播傑西‧沃特斯(Jesse Watters)於《五》(the FIVE)節目中發表歧視言論，宣稱新冠肺炎(COVID-19)擴散迄今，中國應該為疫情道歉，並認為是中國政府讓人民挨餓，中國人才生吃蝙蝠和蛇。

沃特斯在節目中語帶激動地說，源自中國的新冠肺炎在全球擴散，至今尚未聽到中國人出面道歉，「連一個字甚至一句簡單的對不起都沒聽到」，他呼籲中國應儘快於明天就道歉，並認為這波疫情起源是中國政府讓人民飢餓，中國人在市場上生吃蝙蝠和蛇才掀起的。「他們是一群非常饑餓的人，中國政府無法養活人民。」此番言論一出，在旁的另一名主持人裴里諾(Dana Perino)試圖打斷他，但沃特斯仍淘淘不絕地說，讓在場的其他4位參與者顯得有些尷尬，沃特斯進一步說，是中國人吃的這些食物未經過烹煮，不安全，科學家相信這是新冠病毒的起源。

事實上，人類吃蝙蝠的飲食習俗並非源自中國，早在中國人吃蝙蝠之前，非洲地區的蝙蝠餐即相當普遍，觀光勝地帛琉甚至有道名菜「水果蝙蝠湯」，此外還包括印尼、泰國、越南和關島等地，皆有蝙蝠餐可供選擇。

沃特斯曾於2016年街訪時公開嘲弄唐人街的亞裔美國人。美國境內目前確診數為106例，死亡6例皆出現在華盛頓州。