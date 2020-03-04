南韓昨增974確診累計破五千例 進入戰鬥狀態

南韓總統文在寅三日向新冠肺炎疫情宣戰。文在寅主持國務會議時說，大邱和慶尚北道的疫情達到高峰，目前整個國家進入與傳染病的戰鬥狀態，「所有政府組織都要轉換為廿四小時應急機制」，並宣布政府將投入卅兆韓元（約台幣七千五百億元），緩解疫情對經濟的衝擊。

南韓三日新增九百七十四例新冠肺炎確診病例，累計五千一百八十六例，死亡病例累計卅一例。全國百分之五十六點一的確診病例與新天地教會有關。

南韓中央防疫對策本部說，南韓新冠肺炎病例死亡率為百分之零點六，但七十到七十九歲為百分之四，八十歲以上為百分之五點四；八成以上的新冠肺炎患者病況不嚴重，可以完全治癒。

南韓累計卅一名死亡病例中，六十多歲有七例，七十多歲有十一例，八十歲以上有六例。死亡病例多數有高血壓、慢性肝疾病、心臟疾病、糖尿病等。

南韓保健福祉部副部長金剛立說，當局將擴大採檢大邱市民。當局將在九日之前，在大邱建立更多隔離設施，以容納兩千名患者。

除了南韓，伊朗、德國、法國和義大利病例迅速增加。伊朗三日增加八百卅五例確診，累計兩千三百卅六例，新增十一起死亡病例，累計七十七例死亡。土耳其安納杜魯新聞社引述伊朗國會副議長米斯里的說法報導，至少廿三名伊朗國會議員確診。

德國新增卅一例確診，累計一百八十八例。法國二日新增六十一例確診，累計一百九十一例，死亡病例累計三例。義大利二日新增三百四十二例確診，累計兩千零卅六例，死亡病例累計五十二例。烏克蘭出現首例確診。

ＮＨＫ報導，日本三日新增六個確診病例，分別來自兵庫縣、大分縣、北海道、神奈川縣和東京，累計九百八十六例，十二人死亡。