中國嚴防境外輸入病例 韓伊義疫情繼續爆發

據中國媒體報導，浙江3月2日新增境外輸入性確診病例7例，均為麗水市青田縣報告的義大利輸入病例。浙江就此累計出現8例輸入性病例。浙江目前對義大利返鄉人員安排專門賓館集中隔離，對其他國家返鄉人員實施居家硬隔離。

中國2月26日公開通報首例境外輸入確診病例，一名從伊朗返回的人士在寧夏確診。2月28日，寧夏公布第二例新增新冠肺炎確診病例，患者幾日前從伊朗返回，與先前確診的從伊朗返回的患者不相識、無聯系。2月29日，北京報告2例自伊朗入境的新冠肺炎確診病例。3月1日，深圳報告1例境外輸入新冠肺炎確診病例，這也是廣東首例境外輸入病例。

據報導，北京和廣東要求來自或去過疫情嚴重國家的入境人員，入境後居家或集中觀察14天。據統計，自2月27日至3月1日，通過廣東省口岸入境的境外疫情嚴重地區旅客累計1496人。寧夏將摸排在寧外籍人員底數，並建議當前滯留國外和區外的外籍人員推遲出行計劃。

中國海關總署衛生檢疫司表示，海關已全面啟動健康申報制度，要求所有出入境人員都必須進行健康申報，由海關進行審核和排查。

目前、威海、丹東、大連、延邊、蘇州、鹽城、南京等市都對入境人員采取疫情防控措施。上海3月3日公布，所有中外人員，凡是在進入上海之日前14天內，有過重點國家或地區旅居史的，一律隔離14天。

商業包機接伊朗華人

中國外交部官員3月1日在新聞會上表示，如疫情嚴重，將積極協助和安排國外的中國公民回國。據環球時報3月3日援引當地華人報導，第一家中國包機將於3日晚間抵達德黑蘭，優先針對滯留在疫情最嚴重的庫姆的中國人。這是一架商業包機，願意回國的華人需要報名，並支付相關費用。據悉，今後幾天可能還會有數架包機接滯留在伊朗的中國人回國。

「未知領域」

至3月3日，全球約60個國家超過9萬人確診感染新冠肺炎，3100多人死亡。據3月3日的數據，中國新增確診128人，累計確診80303。韓國和伊朗新增確診分別為600人及523人。至此，韓國新冠肺炎確診病例超過5000例，伊朗約1500例，為亞洲疫情最重的兩個國家。歐洲疫情最重的義大利3月3日新增病例373例，累計2084例。法國新增61例，累計191例。德國新增31例，累計188例。西班牙新增50例，累計124例。

世界衛生組織(WHO)總干事譚德賽周一警告說，「了解和理解一種流行病是抗擊它的第一步。我們正在一個未知領域」。他說，「我們以前從未見過一種能夠在社區內傳播的呼吸道病原體，但也可以通過正確的措施加以控制。」

歐盟委員會主席馮德萊恩在周一的新聞發布會上說，歐盟對這種新型冠狀病毒的警戒級別已經從中等提升到高水平。

美國的感染病例也有所增加，目前確診病例超過100例，共有6人死亡。死者中四人是西雅圖郊區柯克蘭(Kirkland)一家護理機構的居民，引發人們對病毒繼續在華盛頓州傳播的擔憂。

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