不該忘記疫情起源 日議員建議正名「武漢肺炎」

近期在全球肆虐的新冠病毒名稱幾經波折，一變再變，最後世界衛生組織（WHO）為避免歧視或冒犯，將之正名為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病）。然而有日本議員在議會中提出反對意見，認為稱為「武漢肺炎」才能明確了解它的來源。

日本自民黨山田宏議員今（3）日在議會中表示，他認為新冠肺炎的名稱太曖昧了，現在中國已出現「是日韓應對不當才造成疫情蔓延全球，而非武漢」的論調，故應稱為「武漢肺炎」大家才不會忘記這波疫情起源自中國湖北省武漢市。

此番言論在網路上引起熱議，有不少日本網友支持，認為歷史不該被改寫，且若稱「武漢肺炎」是種歧視，那西班牙流感、日本腦炎又該怎麼解釋。不過也有人抱持反對意見，覺得地域歧視對目前疫情毫無幫助，且該命名原則是WHO在2015年訂出的命名建議，並非針對COVID-19，山田宏的建議相當丟臉。