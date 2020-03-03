無視疫情肆虐 伊朗信徒堅持傳統「又舔又摸」聖殿
新冠病毒影響波及全球，中東國家也不能倖免，而伊朗已有1501名確診，是目前疫情最嚴重的中東國家。但根據《每日郵報》報導，某些宗教習慣還可能讓疫情更加擴大，最近一則影片在推特上廣為流傳。在伊朗的法蒂瑪聖陵的信徒為表虔誠，會用嘴巴去舔聖殿的門和陵墓，而當地的神職人員卻強硬拒絕將神殿暫時關閉。
在該影片中，可以看到一名男子示範性的舔了門邊好幾下後，彷彿還不夠誠心，又用雙手抹了牆壁幾下，搓了自己的全臉。報導指出，該男子說他們「不在乎會有什麼後果」，甚至有信徒要大眾不要再用病毒製造恐慌，並為了舔到門而雀躍歡呼。
貼出這段影片的記者表示，只要這些宗教場所不關閉，政府就是持續地在讓伊朗人和世界陷於危機之中。
伊朗目前有僅次於中國第二高的死亡率，過高的死亡率讓外界推論可能還有比目前已知更多的感染者。除此之外，伊朗目前還正苦於藥物、口罩、病毒快篩等醫療物資短缺，美國的制裁更讓情況雪上加霜。當地衛生官員表示，將會設立專門醫院照顧急症和重症病人，但也有醫院基層人員表示目前為止，還沒有看到高層針對新冠肺炎的具體作為。
While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020
These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.
Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ
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