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鑽石公主號「2500乘客船費全買單」 陳日昇透露船公司驚人補償
郵輪鑽石公主號在日本橫濱隔離檢疫15天，確診705例，期間廣受各界關注。除了船上生活，許多人也很關心期間費用由誰來出。船上台籍魔術師陳日昇昨天在臉書粉專透露，郵輪公司將買單2500位乘客的全部旅費，還有各自回國的機票補助，滯留在日本的也有提供旅館住宿費，據他估計，船公司少說多支付了好幾億的費用。
陳日昇的貼文說，感受到船公司付出非常大的心力，來讓自己的乘客們感到安心，連他們已經下船回台，在台灣隔離時，公司還特地寄送小禮物過來，包括燕窩禮盒、韓國人蔘精、還有愛奇藝VIP月卡，除此之外，還附上小卡片慰問乘客們這段時間的辛苦，可說是非常體貼。
除了感謝船公司，陳日昇還特別感謝郵輪的船長，作為船上權利和責任最大的人，必須冷靜做出許多重大決定，背負壓力的同時，船長每天會廣播四到五次，和大家說說話。早上也會跟大家問好、報告天氣，告訴大家今天又是充滿希望的一天；睡前會說謝謝大家辛苦了，剩倒數幾天，鼓勵大家堅持下去。一邊扛住壓力，一邊鼓舞士氣，直到最後所有的乘客及員工都下船，他才離開。陳日昇說這種對這艘船完全負責任的態度「帥到爆」。
最後他也透露，經過這次事件，很多人都問他會不會不敢再上船？他說他陸續在船上表演兩年多，自己也很享受在其中，旅客總是帶著輕鬆愉快的心情，有著許多美好的回憶，都是因為郵輪旅遊非常開心，他最後說「都看到這了，你應該知道我的答案了吧」。
這篇文章獲得網友熱烈回應，底下的網友們紛紛表示感動，有網友表示「真的好貼心，沒有誰願意遇到這種事，但他們處理的非常負責任」、「看到這張照片充滿著感動，船上員工一定也是很不安的，但還是要以旅客為重，願意堅守崗位到最後一刻，心裏只有感謝。」，而陳日昇也回應「希望疫情趕快度過，大家能好好休息。」
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