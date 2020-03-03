唯一清醒的人卻被當成異類 義大利議員戴口罩反被嘲製造恐慌

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，義大利議員馬特奧達索（Matteo Dall'Osso）上周三（2月26日）戴口罩出席由眾議院召開關於應對疫情的會議，但被質疑此舉無用且會加劇恐慌而遭到譏笑；馬特奧達索在發言時情緒激動地表示，曾到訪3個疫區，戴口罩是為了席上眾人的安全着想；事件引起廣泛關注，有網民留言稱「義大利終於有一個清醒的人了！」

網上片段所見，馬特奧達索當日戴上口罩在國會發言期間激動地大喊：「瘋了，真的瘋了！議長，我戴口罩並不妨礙任何人，我是在自我防禦，因為免疫系統功能不好。」

隨後馬特奧達索更摘下口罩說：「告訴你們，我去過3個疫區，你們覺得我戴口罩好還是這樣（不戴口罩）好？請你們還是讓我戴口罩，這是為了你們的安全。如果你們（在場議員）是聰明人，那麼也早就戴上口罩，保護我，你們要保護大家，而不是讓我保護你們！」語畢他一臉氣憤地摔下咪高峰。

許多網民都讚馬特奧達索有防疫意識，馬特奧達索其後拍片表示感謝。（Facebook影片截圖）

意國增至2036宗確診 52人死亡

事件引起網民熱議，「明白，帶口罩是你好我好大家好的是事」、「他（馬特奧達索）是唯一清醒的人，卻被當成異類」、「我反而不了解嘲笑的人是甚麼心態，是認為他（馬特奧達索）被疫情嚇到膽小？難道大家不清楚這次疫情的傳染力有多強嗎？」。另外有眼利的網民發現，正確配戴口罩須覆蓋鼻子、嘴巴及下巴，但馬特奧達索僅遮住嘴巴，故特意提醒「鼻子也得戴，但是有這個（防護）意識還是好的」。

義大利北部地區是疫情重災區，為應對不斷增多的病例，當局在醫院外搭建了許多帳篷供醫護人員使用。（AP）

截至周一（2日），義大利的確診個案已增至2036宗，死亡人數達52人，完全康復的有149人；在北部重災區倫巴第，約一成的確診患者是醫護人員。該國經濟因疫情而受到嚴重衝擊，尤其是旅遊業，經濟部長表示，內閣將在本周內通過動用36億歐元扶持企業。

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文章授權轉載自《香港01》