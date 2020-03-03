蘇貞昌「一粒卡臣」爆紅 日節目大讚台防疫：希望日本學學

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，日本目前已有274人確診，隨著確診人數不斷增加，逐漸意識到危機感的日本民眾，卻發現買不到口罩與酒精消毒液，引發「口罩之亂」，日相安倍晉三政府的防疫也被指責慢半拍，昨（2）日鬆口考慮宣布進入緊急狀態。台灣日前因為假訊息引起衛生紙之亂，蘇貞昌以「咱只有一粒卡臣」的宣導文宣，引起網友廣大迴響，現在更紅到日本，日本節目除了大讚台灣政府的防疫政策外，連主持人都說：「很難想像日本用這種方式來宣導」。

臉書「月翔的戰國淺度旅行」粉專貼出日本朝日電視台播出的節目《大下容子ワイド！スクランブル》，2日早上提及台灣防疫措施，節目指出「有個IQ180的人（意指唐鳯），提了許多實用的對策」，還談到有人謠傳原物料會缺貨，出現賣場搶購衛生紙的現象，行政院長蘇貞昌為了澄清謠言， PO文「再怎麼會臀，我們一人都只有一粒卡臣（屁股台語）」，用簡單明瞭的圖表解釋口罩和衛生紙的原料不同，囤積、哄抬民生物資價格會觸法，還放上搖屁股的搞笑照片，呼籲大家不要囤貨。

該節目主持人表示，台灣政府利用幽默感提高民眾的興趣，強化了擴散效果，而台灣民眾也很能接受KUSO的方式，讓其他人覺得新奇，也讚賞不已，直言：「很難想像日本厚勞省（相當於台灣的衛福部+勞動部）會用這種方式做宣導」，認為應該是國情不同。女主持人也表示，似乎可以理解為何總統大選投票率高達8成，且年輕人都對政治關心的原因，來賓也稱讚「台灣的政府充滿活力呢」，羨慕說道：「真希望日本也能學習」，更補充武漢包機回台，衛服部長陳時中防疫的種種措施，還有台灣配發口罩的制度。

這段節目播出後，引起台灣網友熱烈回應，「紅到日本的卡臣」、「蘇院長的屁屁紅了」、「另類台灣之光」、「台灣人本來就很有幽默感」，也有人認為「防疫能否成功，不只是指揮者或是一個人的功勞」、「真的是台灣的政府跟醫護人員不眠不休的努力跟奉獻」、「真心希望日本能夠趕快亡羊補牢，把疫情給穩定下來」。