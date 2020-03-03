全球新冠確診破九萬 譚德塞：疫情仍可遏止

(德國之聲中文網) 中國衛健委周二 (3月5日) 上午公布最新的新冠疫情數，中國過去24小時新增了125起確診案例與31例病亡案例，將累計確診案例數與病亡案例數提升至80302例與2954例，再次創下1月22日以來的新低。

世界衛生組織秘書長譚德賽 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 周一 (3月2日) 表示，雖然中國回報的新冠病毒單日新病例創下1月22日以來的新低，但其他國家的單日新病例卻持續增加，數據高出中國近9倍。

譚德賽點名韓國、意大利、伊朗與日本為新冠病例數持續上升的幾個國家，但也表示韓國的病例主要來自5個已知的群聚感染，而非小區感染，所以他認為這顯示「監測措施奏效，疫情仍可遏止」。

譚德賽說，世衛組織的專家已於周一抵達伊朗，准備協助該國對抗新冠疫情。 然而，他也證實世衛伊朗辦事處的一個員工被檢測出感染新冠病毒，但症狀仍屬輕微。目前為止，官方數舉顯示全球新冠病毒的確診案例已超過9萬，總死亡人數也達到將近3100。

全球確診與病亡案例持續攀升

歐盟疫情最嚴重的意大利周一新增342起確診案例，將累積確診案例提升至2036例。此外，意大利也新增了18起新冠病亡案例，將該國累積病亡案例提升至52。另一方面，伊朗周一新增523案例與11起病亡案例，將累積的確診案例與病亡案例提升至1501例與66例。 韓國周一也新增123起確診案例與6起病亡案例，將累積確診案例與病亡案例提升至4335例與28例。

除了中國以外的幾個主要國家的新冠確診案例數持續攀升，全球數個國家周一也首次通報新冠確診案例。印度尼西亞、安道爾、葡萄牙、沙特阿拉伯、約旦、塞內加爾、突尼西亞、摩洛哥跟拉脫維亞都首次通報新冠確診案例，法國、西班牙、丹麥、克羅地亞、比利時、德國、印度與科威特的確診病例數也持續升高。

美國的華盛頓州周一則宣布新增4起新冠病毒病亡案例，將美國整體的病亡案例提升至6例。此外，佛羅裡達州周一也首次確診2起新冠病毒案例，其中一名病患無美國以外的旅游史，所以美國疾病管制局表示，這可能代表佛羅裡達州已出現社區傳染的情況。該州州長也隨即宣布佛羅裡達州進入公共衛生緊急狀態。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 周一在一場新聞發布會上表示，雖然美國的新冠確診案例與病亡人數持續升高，但美國人感染新冠病毒的機率仍低。 他預告未來12小時，韓國與意大利所有的機場都將對所有旅客進行新冠病毒檢測。

此外，彭斯也說，他預計專門治療新冠病毒的藥物在2020年夏天或秋天便可問世，但是預防新冠病毒的疫苗則可能得等到2020年底或2021年才有可能問世。

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