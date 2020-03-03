疫情陰霾下的旅歐中國學生

(德國之聲中文網) 意大利新冠肺炎確診迫近1700例, 其中北部倫巴底地區更是目前在歐洲確診人數最多的地區, 有近1000例。

在意大利中北部城市---佛羅倫薩留學的陳同學向德國之聲表示, 目前市內整體氛圍比較緊張, 自己出門時也會特別注意衛生, 同時囤購了一定的物資, 期望接下來的日子意大利超市和當地的中國超市可以配送食物上門。對於回國避險一事, 她覺得暫時沒有必要, 認為幾百人擠在狹窄機艙中, 也有一定的風險。例如近日就有一名在意大利務工的女性回中國後才被確診新冠肺炎。她覺得國內更安全的原因是, 中國國民有戴口罩的意識, 惟部分意大利人至今仍不戴口罩或者沒有口罩。她聽聞有在意大利的華人被當地人襲擊的事, 但知道只是有人借機發難而已, 並不是排華, 故暫時不會回國。

超過80宗確診病例出現在德國北萊茵-威斯伐倫州, 佔了德國染病總人數的一半。目前在此留學的但女士向德國之聲表示暫時未有回國避風頭的想法。 盡管在此有時會被人另眼相看, 之前也被人喊 ''Coronavirus'' (新冠病毒)。但她認為現在世界各地都有新冠病毒, 特殊時期就哪裡都不要去, 待在家裡才是自我保護的最好方法, 萬一有症狀就去醫院。她覺得, 可以省下回國機票的錢, 在德國囤好糧食, 靜待疫情退散, 才是上策。

目前法國累計新冠病例超過130宗, 筆者一位朋友目前在法國巴黎留學, 她亦表示暫時未有回國的想法。她目前只會盡量減少出入公共埸所的次數, 盡量在家, 也購買好了充足的糧食。她感覺法國人對疫情的發展不太上心, 目前他們反而比較關心退休金一事。她對法國官方所提出的建議感到不滿, 即沒病就別戴口罩; 亦批評法國政府把口罩列為處方物品。

根據中國網3月1日的報導, 中國政府表示, 在確診病例較多的韓國丶日本丶意大利和伊朗等國有不少的華僑和留學生等人員。如果疫情進一步發展, 他們的健康安全受到嚴重威脅,中方將采取必要措施, 積極協助和安排他們回國。目前, 疫情比較嚴重的國家還沒有完全斷絕與外界的公共交通, 所以在當地的人員可以選擇以直航或者是中轉繞道的方式回國。

截至發稿, 意大利共有1694確診病例; 德國共有150例; 法國超過130例; 中國現存確診則有32, 633例。

實習記者: 周正豪 (綜合報導)

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