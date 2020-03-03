新冠疫情蔓延 德國上調傳染風險評級

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（德國之聲中文網）周一（3月2日），德國衛生部長施潘（Jens Spahn）邀請多位醫學和公共衛生專家召開記者會，介紹德國新冠疫情現狀以及當局的應對措施建議。

羅伯特·科赫研究所所長維勒（Lothar Wieler）介紹，至周一早，德國共有150例確診病例。全德共16個州中，有10個州的49個縣以發現病例。其中北威州最多，共86例，巴伐利亞26例，巴符州19例。150例確診病例中有140個病例有感染者接觸或疫區旅行史。另有10例未發現可能的感染來源。

風險升級

維勒用"動態十足"來形容目前的疫情發展。他估計，德國還會出現更多輸入病例，同時，國內傳播繼續，可能出現新的傳染鏈和區域性傳播。羅伯特·科赫研究所已將德國的大範圍傳染風險評估級別從"較低"上調到"中等"。

衛生部長施潘表示，德國的防疫方針是盡全力抑制、延緩疫情的傳播。政府希望以最大限度的信息透明、公開，以及科學依據較為充分的評估來減輕公眾的不安。他承認，不可能打消所有的擔憂，但希望能幫助人們更理性、現實地判斷所面對的情況。

個人無憂，社會堪憂

柏林大學附屬夏裡特醫院的病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）表示，由於人們對新冠病毒的致死率、傳播速度等基本要素的認知都有限，因此很難做出准確預測。他強調，大多數感染者的症狀都很輕，甚至幾乎沒有察覺。因此更需要擔心的"不是個人的健康安全，而是整個社會、醫療系統在疫情下面臨的壓力"。他估計，新冠病毒的傳播速度低於以往的全球性大流感。

這位專家上周在一場談話節目裡的一句話讓德國人吃驚不小，他說，新冠疫情結束之時，德國可能有70%的人口感染。他解釋說，關鍵不是多少人感染，而是傳染持續多久。一場全球性病毒大流行在自然結束前，會讓多少人感染呢？如果保持在可控範圍內，當人口的三分之二具有免疫力之際，傳染病就流行不起來了。

保險公司買單

法蘭克福市衛生局局長哥特沙爾克（René Gottschalk）表示，德國醫療衛生部門有信心在現有的條件下，控制疫情的大規模擴散。

德國執業醫生協會的代表則表示，只要是合理需要，醫療保險公司將支付病毒核酸檢測，以及確診病患治療的費用。當然他並不建議無接觸史的輕症者貿然就醫要求檢測，"開業醫生的任務首先是保障日常醫療服務的運作"。

德國不會封關、限制旅行

在回答有關應在多大程度上實施強制隔離、旅行限制以及取消大興活動等措施時，施潘表示，其實這些問題都有章可循。各級政府應按照現有的流行病預防方案、企業單位應根據自身情況決定是否停業。根據《傳染病防治法》，大型活動負責方有權決定是否引安全考慮取消活動。

德國政府的方針是，要有單獨的風險評估，沒有一刀切。一旦有感染，先確定接觸人群，有目標地隔離，而不是全面關停。

施潘認為，關閉邊界、旅行限制不是恰當的手段。必須想到，限制接觸和交通的同時，拋開經濟影響不談，還必將阻礙正常通勤、運輸，影響基本供應，甚至必須的醫療服務和供應。但是他舉例說，在北威州疫情集中的Heinsberg縣和其它一些地方，有的學校已經停課，一些公共設施關閉。所以今後德國人的日常生活會受到一定的影響。

本文章由德國之聲授權提供】

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