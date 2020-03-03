疫情失控 韓新天地教主下跪道歉

南韓新天地教會教主李萬熙二日為防堵新冠肺炎疫情不力，向南韓民眾下跪磕頭道歉。這是新天地教會引發南韓疫情以來，李萬熙首次公開露面。

另外，日本首相安倍晉三說，希望比照過去Ｈ１Ｎ１新型流感制訂特別措施法，讓政府有權實施「緊急狀態」。路透報導，日本和大陸已同意延後習近平四月訪日行程，安倍預計本周稍晚會正式宣布，延到何時暫未決定。

八十九歲的李萬熙在京畿道加平郡新天地教會研修院「和平宮殿」前舉行記者會，在會上行大禮道歉。他說，儘管並非本意，但出現這麼多感染者，自己毫無顏面，向國民真心道歉。

李萬熙還說，「我們有許多未盡的工作，感謝大家為防止新冠疫情的擴散所作出的努力」，並表示「向政府請求原諒」，語畢再次走出台前向台下下跪並行禮。李萬熙還表示，現在不是追究誰對誰錯的時候，盡人事聽天命，上天會眷顧。

外界批評李萬熙帶頭隱匿疫情逃避檢測，首爾市政府要求檢方以涉嫌謀殺、違反防疫規定等罪名起訴李萬熙等教會負責人。李萬熙堅稱他們主動配合政府防疫，他個人已接受病毒檢測，並未感染。

韓聯社報導，南韓二日新增五百九十九個確診病例，累計四千三百卅五例、廿六人死亡，多數在罹患新冠肺炎之前就有其他疾病。新天地教會成員病例數占全國五成七。

南韓教育部二日宣布，為了防止新冠肺炎疫情擴散，全國幼兒園、小學、國中與高中延後兩周至廿三日才開學。南韓教育部上月廿三日決定開學延後一周，二日決定再延後兩周。

日本二○一二年通過Ｈ１Ｎ１新型流感的特別措施法，明定當政府判斷可能發生全國性流行造成國民生活及經濟重大影響時，首相可以宣告「緊急狀態」，限制學校及民間設施的使用。

安倍二日在參議院預算委員會會議上說，為了把新冠肺炎疫情對國民生活的影響降到最低，希望早日完成立法，讓政府可以採取跟先前因應Ｈ１Ｎ１新型流感疫情相同的措施，包括實施「緊急事態宣言」。

ＮＨＫ報導，日本二日新增十九個確診病例，分別來自北海道、神奈川縣、新潟縣、大阪府、愛媛縣、高知縣及鑽石公主號，累計九百八十例，十二人死亡。