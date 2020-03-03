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美國已12州淪陷 爆死亡第2例

聯合報 / 編譯徐榆涵季晶晶李京倫、樊惠／綜合報導
柯克蘭市生命護理中心的工作人員運送病患上救護車。（路透）
柯克蘭市生命護理中心的工作人員運送病患上救護車。（路透）

美國新冠肺炎疫情持續擴大，已有十二州淪陷，羅德島州、紐約州、佛州一日都出現首起確診病例，全美累計八十九例，死亡病例也增至兩例，都是華盛頓州一間長照中心的住民，兩人罹患新冠肺炎前都有其他疾病。

被美國總統川普指派負責新冠肺炎防疫工作的副總統潘斯一日說，美國感染人數一定會增加，但目前一般人感染風險仍低，且政府正「竭盡全力防堵病毒傳播」。

潘斯在國家廣播公司新聞網（NBC News）「會見媒體」節目上說，「病例一定會增加，毫無疑問」。但他也說，「絕大多數」人就算感染「也將接受妥善治療並將康復」。

潘斯表示：「多位最知名的傳染病專家明天就會在白宮西廂加入我的團隊；我們將召集最頂尖的科學家與專家，每天通力合作控制疫情，治療病患。我相信我們已做好準備，我也知道我們一定能順利度過這場疫情。」

紐約時報報導，令人不安的新跡象顯示，新冠病毒恐已在華盛頓州傳播近六周，截至周日晚間，該州總確診人數逾十例、死亡兩例。

華盛頓州金郡衛生部門一日宣布，州內新增四人確診，其中一名七十多歲、有其他疾病纏身的男性已在上月廿九日過世，為全美第二起死亡病例，另外三人都病危，這四人都是金郡柯克蘭市「生命護理中心」的住民。

生命護理中心內已有六人確診，而且美國首起死亡病例也是院內住民，是五十多歲男性，同樣有其他病史。

華盛頓州衛生官員說，生命護理中心已經封院，不允許家人和志工探視。柯克蘭市四分之一的消防員一日因為曾到該中心服務而自我隔離。

除柯克蘭市外，金郡當局一日宣布另兩例與生命護理中心無關的新冠肺炎病例。兩名患者在西雅圖和倫頓的醫院，情況危急。

全美新冠肺炎病例持續增加，截至一日晚間，已有十二個州淪陷，包括華盛頓州、奧勒岡州、加州、亞利桑納州、猶他州、德州、伊利諾州、威斯康辛州、內布拉斯加州、麻州、紐約州和羅德島州。

疫情造成上周美國股市大跌、企業營運受到影響。對經濟可能受到衝擊，潘斯說：「美國經濟基礎堅強，川普總統擔心的是國人健康與安全。」

新冠肺炎 COVID-19 紐約時報 潘斯 川普 傳染病 白宮 長照

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