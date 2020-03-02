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陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀
台灣確診新冠肺炎第33例個案是從大阪旅遊回台人士，引發是否提升日本旅遊警示的討論，對此我中央疫情指揮中心指揮官陳時中拿出曲線圖解釋，日本和台灣疫情差不多。不過日本每日檢測量平均900件，日本觀察家福澤喬認為，依照日本官方數據恐怕太過樂觀。
陳時中1日針對是否提升日本旅遊疫情建議做出回應，而他也拿出圖表說明，當圖表中的曲線升高越快時，代表一個國家的疫情明顯轉為嚴峻，可能國家已經出現社區傳播，或是內部出現難以控制的危機，他還提到，日本雖有兩百多名案例，但依照人口數來看，日本目前的疫情和台灣差不多，對於是否升級還要持續觀察。
不過日本政經觀察家福澤喬今（2）日在「POP搶先爆」提到，日本許多人到衛生局檢測時，因當地人手問題而被拒絕檢測，導致有人可能是疑似病例而未被篩檢，若單憑日本官方所提出數據可能過於樂觀。
而「日經新聞」報導也指出，日本政府原預計1天可檢測約3800例，厚生勞動相加藤勝信在2月26日預算委員會上卻透露，截至2月24日一週內，每天平均檢測900例，是原定目標的4分之1。
網友也在ptt上表示，「日本目前的數據根本不準」、「我懷疑日本蓋牌但我沒有證據」、「我不信日本的數據」、「不要只看數字又因為被數字牽累」。
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