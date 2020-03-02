義大利議員戴口罩赴議會遭嘲笑 爆氣摔話筒：我去過3疫區

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷擴張，各國確診病例數不斷增加，其中義大利確診病例數來到1694例，死亡人數34位，並出現群聚感染的現象，我國也將該國旅遊疫情提高為第三級，旅遊警示燈為紅色，提醒國人避免前往。對此，有陸媒則報導一位義大利議員赴議會質詢時，因戴口罩而被眾人嘲笑，他發言時因此爆氣解釋，表示自己去過3個疫區，戴口罩是為了保護大家，而他也連喊三次「瘋了」，表達不滿情緒。

根據陸媒「央視網」報導，義大利議員馬特奧達索上月26日戴口罩赴議會質詢時，被眾人嘲笑，令他相當不滿，他氣得在發言時解釋，他說到「瘋了，真的瘋了，瘋了，議長我戴口罩並不妨礙任何人，我是在自我防禦，因為免疫系統功能不好，那我摘掉口罩，告訴你們我去過3個疫區，你們覺得我戴口罩好還是這樣好，建議你們還是讓我戴著口罩，為了你們的安全。」

而馬特奧達索更不滿表示其他議員如果是聰明人，也應該老早戴上口罩，保護他和大家，而不是由他戴上口罩來保護在場所有人，最後他更氣得把話筒直接摔在一旁。而這部影片一曝光後，許多網友紛紛表示，「明白人，帶口罩是你好、我好、大家好的事」、「意大利終於有一個清醒的人了」、「看起來好委屈，也就他是個明白人」、「唯一的明白人，卻被當做了異類」、「戴口罩在意大利真的被歧視，看其他在美國街頭香港採訪的外國人的，也沒幾個戴口罩，大多數認為很OK」、「感覺他要氣瘋了」、「戴不戴口罩是你的自由，但請不要妨礙他人戴口罩的自由」。