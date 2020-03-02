日媒讚賞台灣防疫「神對應」 安倍停課政策看出差異

日本確診新冠肺炎（COVID-19）個案不斷上升，首相安倍晉三日前宣布中小學停課後，讓日媒關注起台灣抗疫政策。除提到台灣先前延後開學並有照顧假等因應措施，還稱讚防疫神對應，也表示日本需向台灣學習。

日媒「AERA dot.」日前發出一篇報導，標題並以「防疫神對應」讚賞台灣。報導指出，安倍晉三在2月27日宣布各地中小學停課，不過台灣防疫謹慎在一開始就將中小學開學時間延後2週，並且提出家庭照顧假等政策措施因應，另外防疫單位也制定相關規定，要求開學後班上出現一人確診就得全班停課，而校內有2名個案則全校消毒封閉，反觀安倍晉三僅宣布各地中小學停課，讓日媒直說，「這和台灣停課政策有很大的不同」。

此外日媒還指出，台灣與日本在一月下旬皆有口罩庫存不足的現象，但台灣立馬提出禁止口罩出口政策，並在2月6日宣布以實名制方式限制每人可購買的口罩數量，還迅速做出口罩庫存地圖，方便民眾購買口罩前能查看哪些藥局還有庫存。甚至後來鑽石公主號乘客確診新冠肺炎，也依照乘客下船行經路線建立出感染區域，各項政策、技術與危機管理也引起不少國際關注。

事實上日本在1月16日就發現確診案例，不過政府直到1月28日才提出對應政策，而隨著新冠肺炎疫情爆發後，首相安倍晉三內閣抗疫對策慘遭日本民眾批評，根據民意調查顯示，安倍晉三的支持率目前僅剩36.2％，對於台灣抗疫政策，日媒除了讚賞台灣表現出色外，更強調日本必須向台灣學習如何抵抗傳染病。