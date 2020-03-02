疫情太緊繃 熊本市長推特哭泣發文：新冠病毒你這個大笨蛋

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，日本確診人數也不斷上升，而熊本市長大西一史近日在推特上發文討拍說，他為抗疫對策一直很緊繃，能否發個文轉換心情。文章發出後，網友紛紛留言說市長的發文太可愛，並要他顧好身體。

日本熊本縣截至目前共確診5例新冠肺炎病例，為疫情奔勞的熊本市長大西一史昨（1日）在twitter針對新冠肺炎發文說道，「不好意思我明白大家的處境和困難，我自己也因為新冠肺炎的對策，情緒一直處在緊繃狀態」，而他也順勢向大眾討拍提出「所以可以讓我在這裡發個推特轉換一下心情嗎」，最後更直呼「新冠病毒你這個大笨蛋」並在貼文後頭加上淚流滿面的表情符號。

文章一出，也被迅速轉傳至臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」，不少台灣網友看到文章後也紛紛表示，市長真是太調皮了，也有網友稱讚熊本市長與熊本熊一樣可愛，「噢不，我被萌到是怎麼回事，果然跟熊本熊一樣很熊本」。

而日本網友則向市長喊話「身為公眾人物要假裝冷靜是非常累的，不用特別隱藏自己的情緒」，其他網友還提醒市長要照顧好自己的身體，「適時減輕壓力、吃些好吃的食物，及確保睡眠時間，這樣才有充足的體力和免疫力工作！」、「注意健康不要過度勞累」。