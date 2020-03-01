中亞又一國家失守 亞美尼亞通報新冠肺炎首例
亞美尼亞今天通報第一起新冠肺炎病例，患者是一名才從伊朗返國的29歲男性公民。
亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在臉書貼文指出，這名男性在2月28日返抵國門，因身體不適而就醫。
帕辛揚說：「他目前情況良好。」帕辛揚還說，有關當局計劃讓那些與他接觸過的人隔離。
亞美尼亞封鎖與伊朗交界邊關為期兩週，並且在一週前就暫停航班往來。
伊朗為中東地區疫情核心，鄰國喬治亞與亞塞拜然在本週各通報3起感染病例。
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