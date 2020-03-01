美國新冠肺炎疫情擴大 民眾塞爆好市多瘋搶防疫物資

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，感染人數不斷上升，特別是中國以外地區的病例迅速蔓延，美國2月28日更公佈了3起無法確定感染源的病例，令人擔心病毒可能已在當地社區內廣泛傳播。由於疫情擴大，美國民眾各個人心惶惶，也開始搶購口罩、酒精等防疫用品，不少民眾專程前往藥局、各大賣場將相關產品搜刮一空，就連維他命C也成為瘋搶的商品。

根據《 路透社 》報導，美國民眾意識到新冠病毒的威脅，開始出現囤積防疫物資的現象。日前美國夏威夷衛生署（Hawaii Department of Health）建議民眾為因應疫情提前做好準備，需囤積大約14天的食物、水和其他必需品，造成許多大型賣場湧入大批民眾，包括好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）在內的幾家零售商，開始出現貨架上空無一物的現象，無論是衛生紙、口罩、酒精和穀物麵食等物品都通通被搶光。

對此，美國「NITRO-PAK」防災準備中心的工作人員表示，在過去一周內，防災物資的銷量增加了200%，人人都在瘋搶口罩和急救包，甚至累積了2個月的N95口罩訂單，在4月以前都無法補貨，價格更是飆漲到平常的4倍。

報導中也提到，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任菲爾德（Dr. Robert Redfield）強調，健康的美國民眾沒有必要儲備任何物資，更不需要戴口罩、買口罩或囤積口罩，並希望大家能將口罩等醫療資源優先留給醫療人員、患者及他們的家屬。

除了口罩之外，先前網路上更謠傳多吃維他命C系列產品，有助於對抗甚至是治療新冠肺炎等說法，造成多家大賣場或藥局內的維他命C幾乎被搶購一空，儘管醫學專家已多次證實，這項謠言沒有任何科學根據，但仍有不少民眾聽信不實謠言，瘋搶各種保健食品。

路透社 " title="美國好市多內的衛生紙紛紛被民眾搜刮一空。圖擷自 路透社 "> 美國好市多內的衛生紙紛紛被民眾搜刮一空。圖擷自 路透社