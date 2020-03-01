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美再爆兩例社區傳播 川普說不用怕

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／廿八日電
美國總統川普28日在白宮南草坪談新冠肺炎疫情。記者張文馨／攝影
美國總統川普28日在白宮南草坪談新冠肺炎疫情。記者張文馨／攝影

華盛頓郵報等媒體廿八日報導，北加州與俄勒岡州各增加一名感染來源不明的新冠肺炎確診案例，美國社區傳播已累計三例；美國總統川普談及新冠肺炎疫情時仍表示，民眾無須害怕，但指控民主黨藉機製造新一場騙局（hoax），且再度將矛頭指向特定媒體，指他們造成民眾恐慌。

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，美股廿八日再跌，川普下午前往南卡羅來納州參加競選活動前在白宮南草坪受訪，面對媒體詢問，川普稱這是未知，民眾不了解疫情會持續多久，而民主黨人不斷討論此事，也造成一定衝擊。

川普隨後在競選活動點名美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等媒體，認為他們傳遞的訊息令民眾感到恐懼，他認為這很荒謬；川普並說，部分民主黨人藉機散布不實訊息，獲取政治利益，這是民主黨在彈劾案後又一齣新騙局。

針對疫情，川普表示，要不是他很早就關閉邊界，美國現在將是另一個局面。川普還說，他會解決問題，並贏得總統選舉。

全球疫情不斷擴散，確診人數也在增加；川普廿六日說還未考慮對疫情重災區義大利南韓新增旅遊禁令，媒體廿八日詢問義大利疫情擴散是否要實施限制，川普說，正在考慮，很快會做出決定。

美國國務院領事局和ＣＤＣ廿八日雙雙調升對義大利的旅遊警示，建議民眾非必要避免前往；另外，ＣＤＣ也將伊朗的旅遊疫情建議提到第三級，與中國大陸、南韓相同。

川普 疫情 義大利 新冠肺炎 華盛頓郵報 南韓 旅遊警示 國務院

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