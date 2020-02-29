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中國醫師：新加坡看似佛系防疫 實為「武當派」

中央社 / 上海29日電
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，有人認為新加坡是「佛系防疫」，但其實不然，從星國的管控和社區醫療體系來看，其實是內功厲害的「武當派」。 歐新社
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，有人認為新加坡是「佛系防疫」，但其實不然，從星國的管控和社區醫療體系來看，其實是內功厲害的「武當派」。 歐新社

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，有人認為新加坡是「佛系防疫」，但其實不然，從星國的管控和社區醫療體系來看，其實是內功厲害的「武當派」。

中國新聞週刊今天刊登張文宏的專訪，他提到，新加坡目前仍是橙色級別警戒，沒叫每個人戴口罩，也沒限制社區活動。

張文宏提到，新加坡總理李顯龍曾說「我現在就是這麼防控，防得住就防，防不住我們就把它當流感來處理，重的病人我給你治療，輕的病人你就居家隔離」，這些做法看似不積極，但實際上卻不然。

他舉上海為例，指上海的防控體系屬於「少林派」，乾淨有力，社區防護強大無比；而新加坡則屬「武當派」，表面上看不出來，而且非常佛系，但內部卻非常厲害。

張文宏指出，新加坡早在中國專家組1月2日到武漢時，就開始對中國飛過去的飛機全面管控，後來由武漢進入的人員也不給簽證，管控時間非常早，因此後續入境的病人數量很少，不到100人。

對於新加坡並未要求民眾戴口罩，他說，因為入境的病人數只有幾十人，密度低，「你沒有機會碰到這樣的人，你戴口罩不是浪費嗎」。

他也指出，新加坡不生產口罩，因此把口罩留給醫生，「我們應該把N95留給醫生，但是我們自己拚命戴N95口罩，也不知道為什麼」。另外，張文宏也提到，新加坡要求外地回來的民眾要居家隔離14天，敢出來就有法律等著。

最後，張文宏指出，新加坡的發燒門診覆蓋率高，上海有110家發燒門診，北京76家，新加坡則多達800家，疫情開始，就馬上啟動社區醫療防控體系，可以接收這種發燒病人，按照流程走。所以他說新加坡一點都不佛系，「看上去佛系，人家是武當派」。

新加坡 新冠肺炎 COVID-19

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