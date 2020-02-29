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台灣採檢武漢肺炎能力 陳時中：每日達2450件

中央社 / 桃園29日電

台灣在武漢肺炎疫情期的採檢量能，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣到2月28日已達單日2450件，會持續徵調其他量能，包括二班制到三班制的人力能量，建立多方資源分配。

陳時中上午視察衛生福利部桃園醫院防疫部署，瞭解病人分流後送、民眾探病、負壓隔離病房等措施。

陳時中在接受媒體聯訪時說，整體採檢的量能，會考量醫院內部分配、縣市區域性、全國性的分配，當然會根據各地區的需要性調配採檢的量能，從最開始的一天量能為380件，在2月28日達到2450件，量能是足夠的。

他說，為了因應疫情可能變化，會繼續徵調資源，包括人力從二班制到三班制的能量，讓多方資源分配建立起來，以防止單獨一家醫院發生大量湧入時的採檢壓力。

記者問到「健康的人不需要戴口罩」的概念是否需要調整，陳時中說，通風的地方不需要戴，但是在擁擠區域、特定區域、密集區、醫院等，戴起來比較好，政策並未改變。

陳時中也說，政府也會盡快制訂大型集會等相關的準則，隨著疫情情況，也覺得有修訂的必要，會讓地方政府做法做第一線的把關，如果相關的專業的問題，去做第二層的把關，有疑問的話，再由防疫中心做最後的決定。

有關網路傳聞指出，武漢肺炎在台灣不是個案少，是沒能力驗。指揮中心28日發布澄清稿駁斥，強調台灣每天可驗2450件檢體，1月中至今已驗1.6萬件，並非網友所稱沒能力驗。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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