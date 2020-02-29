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南韓新天地患者大媽受訪 否認是超級傳播者：我背黑鍋

香港01 / 李梓媛
南韓新冠肺炎疫情爆發後，許多民眾紛紛排隊購買口罩。 歐新社
南韓新冠肺炎疫情爆發後，許多民眾紛紛排隊購買口罩。 歐新社

新冠肺炎COVID-19）在韓國肆虐，截止2月28日韓國時間早上9時，南韓新冠肺炎病毒累積確診人數已達2022人，比前日新增256宗，其中182宗都在大邱市。

自2月18日，韓國出現第31名確診者之後，確診人數並急速上升。該名61歲女患者住在大邱市，在出現明顯病徵之後，仍然在區內四處活動，被視為「超級傳播者」。她日前接受韓媒的訪問，堅決否認自己是超級傳播者，更聲言自己這次「背黑鍋」。

大邱成重災區

2月18日之前，南韓的新冠肺炎確診人數只有30宗，而確診者都集中在首爾。但自從2月18日，一名61歲、住在大邱的女子成為第31個確診者之後，大邱的確診個案便以「一變四、四變十二」的速度急速上升。截止2月28日韓國時間早上9時，大邱的累積個案1314宗，佔全國的65%。該名女子，是韓國異端宗教組織「新天地教會」的信徒，在確診之前，她曾經到教會參加兩次禮拜，期間懷疑將病菌傳播開來，令該教成為確診者的最大群組。到底，她在病發之前，做了甚麼令全南韓的人都罵她？

接受媒體訪問澄清再惹國民憤怒

南韓發生大規模爆發之後，不少人都將矛頭直指第31名確診者，認為她的自私行為令整個韓國陷入危機。日前，這名患者接受了SBS、JTBC等多間媒體的電話訪問，澄清一些對自己的指控及解釋當中的來龍去脈。她表示不覺得自己是超級傳播者，更說出自己是「背黑鍋」、「有很多人都是因為我才保住性命」等荒謬的言論，令南韓人再次陷入怒海。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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