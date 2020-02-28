首爾藥房口罩缺貨 市民冒雨百貨公司外排長龍買KF94

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）在韓國的確診病例已突破2300宗，不但在重災區大邱，市民大排長龍買口罩的場景亦在首爾出現，當地多間藥房亦告缺貨。首爾陽川區木洞一家百貨公司周四（27日）起每天賣數萬個KF94口罩，這兩天均吸引大批市民冒雨排隊搶購。

路透社記者Se Young Lee在Twitter發帖，稱周五（28日）早上回公司的路上，行經3間藥房都看到門口貼有告示，表示店內所有口罩已售罄；不少網民同樣指在藥房買不到口罩。

由韓國中小風險企業部營運的首爾陽川區木洞幸福百貨公司，周四及周五（27及28日）舉行以成本價賣口罩的活動，分別發售3萬和6萬個KF94，每人限買5個，每個口罩賣1000韓圜（約6.4港元）。在周五，雖然百貨公司早上10時半才開售，但大批市民一早冒雨排隊，組成數百米人龍。

百貨公司目前有17萬個KF94口罩，暫時計畫每天出售適量口罩，呼籲市民毋須太早排隊，有信心可滿足遲來市民的口罩需求。另外，百貨公司在3個入口均設置熱像儀相機，監測入場市民的體溫。

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文章授權轉載自《香港01》