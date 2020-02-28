全力對抗新冠肺炎！德國使出這些「硬手段」防疫

為了有效地抗擊新冠肺炎，德國聯邦政府成立了一個危機指揮部。衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）周四（2月27日）在柏林表示，「這表明，我們十分重視新冠疫情的爆發，對德國、歐洲和全世界面對的最新情況做出反應。」此前斯帕恩就已經指出，德國已處於一場疫情流行的開端。現在要抑制疫情蔓延，必須投入加倍的力量。

內政部長霍斯特（Horst Seehofer）宣布，乘坐大巴或火車入境德國的旅客必須填表，登記說明住宿地點，以便更好地追蹤。一旦發現有人感染，可以快速聯絡同車的旅客。德國將暫停讓來自意大利的避難申請者入境，該國北部一些市鎮為控制疫情已實施封鎖。此外，來自阿富汗、巴基斯坦、土耳其和伊朗等疫情嚴重或不明朗國家的難民，將被重點、「優先」進行新冠病毒檢測。

比流感更致命？

科學家的最新表述令人擔憂。德國專家也認為，新冠病毒比流感有更高的致命危險。羅伯特．科赫病毒研究所所長維勒（Lothar Wieler）周四在記者會上表示，新冠病毒疾病（Covid-19）病死率到底有多高，要到疫情結束後才能統計得出結果。但他強調，目前德國民眾沒有理由恐慌，「情況並沒有失控。我們看到在巴伐利亞州，疫情已成功得到了控制。」

封城可能性不大

數周前巴伐利亞一家公司的員工首先被確診感染新冠病毒後，本周德國巴符州、北威州、萊法州以及漢堡都出現新病例。羅伯特．科赫研究所專家的指導方針仍然沒有改變：即對感染者進行隔離，盡量查出與他們有密切接觸者。維勒表示，將繼續執行這一策略，但他也承認，「可能出現的情況是，疫情在多個地方爆發，我們無法完全控制。」但他和他的同事仍不認為德國有必要像意大利那樣封鎖整座城市。

研究人員加班加點

位於柏林的羅伯特．科赫研究所是德國在傳染病領域最重要的官方研究機構，有約1000名工作人員，他們的工作也包括研發疫苗。新冠疫情出現後，該所數周前就已成立了一個應急中心，負責評估疫情發展，發布建議，與醫生和政府部門溝通。這個中心現在一周7天、每天兩班制輪值工作。

衛生部長斯帕恩表示，全德國的17萬所私人診所、2萬家藥房、2000多家醫院和1.4萬家護理機構現在必須得到協調，及時獲取信息。專家們擔心的是，要不了多久就會出現資源瓶頸。在德國市鎮一級的衛生局，只有2500名醫生，與15年前相比減少了很多。一些地方開通的咨詢熱線現在已經不堪重負。

聯邦州「各自為政」

德國有專門的《 傳染病防治法 》規範在傳染病爆發的情況下，必須和應該採取的措施。由於德國的聯邦制體制，公共衛生風險的防範是各聯邦州的職責，每個州有自己的防疫計劃。一條原則是：只要用傳統的手段能夠控制疫情，就不會發出災害警報。

例如勃蘭登堡州的相關法律這樣規定：如果一種傳染病「對大量人員的生命或健康構成損害或直接威脅，可能造成重大財產損失，對生活必須的住所或居民基本供應造成威脅，同時嚴重干擾或直接威脅公共安全和秩序」，政府才可啟動災害防護應急機制。也就是說，除非發生一系列極其嚴重的情況，警報不會拉響。到那時候才能采取強硬的措施，比如政府可以取消大型活動、暫時征用私人地皮，包括對火車和大巴進行檢查。例如現北威州疫情集中爆發的一個縣，本周暫時關閉了學校和幼兒園。

軍隊輕易不動

理論上說，德國可以採取不少措施，但大部分專家認為，在德國不可能像在中央集權和專制制度下的中國那樣輕易地封鎖城市。按照在德國普遍奉為共識的「適度」原則，不管採取什麼措施，只能針對直接的當事人，而不能「一刀切」地針對大範圍人群。但可以禁止感染者進入或離開特定的地方，入境管制也是可行的。

與其它國家不同的另一點是，德國不能輕易在國內動用軍隊。很多德國人還記憶猶新的是，多年前聯邦國防軍在易北河、奧德河洪水災害期間參與救災，運送沙袋的情景。這幾乎是僅有的例子。動用軍隊協助防疫的可能空間十分有限，因為檢查、拘捕或封閉邊界是警察，而不是軍隊的任務。

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