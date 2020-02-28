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新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

新冠肺炎首例日本境外移入 同團21人恐全數隔離

中央社 / 台北28日電

武漢肺炎爆發首例日本境外移入病例，指揮中心今天表示，該個案2月17日至22日隨團到日本大阪旅遊，同團21人可能接觸同樣感染源，將調查其他團員有無症狀，不排除全團居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中宣布國內新增2例武漢肺炎病例，累積病例達34例。

第33例個案是北部30多歲男性，2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，今天確診；目前收治在負壓隔離病房治療，研判在日本感染可能性較高，是首例日本境外移入個案。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於確診個案和同團其他21人過去幾天都出入同樣場所，因可能接觸過相同感染源，因此將進一步調查同團旅客是否出現疑似症狀，不排除全團隔離，若在日本或在飛機上就出現症狀，也可能調閱機艙艙單、公布航班資訊。

莊人祥說，至於第34例個案原本就有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，糖尿病控制並不好，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，今天確診。該個案近期無國外旅遊史，研判是在國內感染

莊人祥指出，由於這2例都是今天剛剛確診的個案，掌握到的資訊還不全面，仍由防疫單位進行疫情調查，持續掌握相關接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

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