憂新冠肺炎疫情 臉書取消年度F8開發者大會
臉書公司（Facebook）今天宣布，由於擔心2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情可能蔓延，決定取消今年的年度F8開發者大會。
F8開發者大會是臉書的年度盛事，向來吸引數以千計來自世界各地與臉書合作的軟體開發人員共襄盛舉，臉書也會在現場揭示接下來一年的發展重點和更新。今年的大會原本排定5月初於矽谷城市聖荷西（San Jose）舉行。
臉書聲明指出：「有鑑於2019年冠狀病毒疾病愈來愈令人憂心，為了以我們的開發者夥伴、員工及每個協助籌辦F8的人的健康與安全為優先，我們做出困難的決定，將取消今年親自到現場參加的F8開發者大會。」
在聖荷西開發者大會中心的面對面交流互動，將由線上串流展示取代。
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