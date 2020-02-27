夫發燒咳血痰醫院不願檢測 日本人妻怒轟政府感絕望

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，其中日本確診個案不斷上升至近900宗，今日北海道多一人死亡，死亡人數增至8人，疫情引全球關注。有日本女網民近日於Twitter發文怒轟當地政府處理疫情的態度非常消極，表示丈夫持續發燒更咳出血痰，因常到不同縣的觀光地方及多與中國人接觸，主動到各醫療機構求診，但因沒有外遊紀錄及沒有接觸患者而拒絕檢測是否確診，求診期間更見醫療機構的防疫物資貧乏，坦言對政府感到絕望。

近日有日本女網民於Twitter撰文自白，表示丈夫上月底起開始出現流鼻水及喉嚨痛等感冒病徵，其後2月初發現他病情惡化，不但持續發燒，而且更開始咳嗽。

樓主指丈夫經常去不同縣的觀光地方，又多與中國人接觸，她看新聞得知新冠肺炎的情況，懷疑丈夫中招，遂陪同他到厚生勞動省詢問中心、保建所、醫院等機構要求檢驗，但全部均回覆指：「因為沒有外遊或不曾接觸患者，拒絕檢驗。」

及後丈夫病情進一步惡化，更咳出血痰，樓主再次打電話詢問相關機構，但樓主指他們不是推卸責任，就是拒絕接收患者。後來樓主與丈夫到綜合病院求診，更強烈要求負責醫生為丈夫做病毒測試，但對方面有難色表示難以安排，認為丈夫情況未算嚴重，只要按時服藥及在家休息就會好轉。

丈夫不幸病情未有好轉，有晚更因突然嘔吐及發燒，需即時送院。醫院後來表示他患有支氣管炎，但堅稱與新冠肺炎無關，出院後只需覆診即可。她其後與丈夫再到醫院檢查，發現求診病人未有戴口罩，醫護人員更指院內未有必須戴口罩的措施，並透露口罩數量不足，樓主直斥情況惡劣令人震驚。

她亦透露自己與兒子的肺部有異常，故再前往綜合病院求診時發現同樣有支氣管炎，而醫院認為丈夫病情未有好轉，決定安排留院觀察。

樓主批評這些醫療機構的態度非常惡劣，對疑似患者投閒置散，亦不作隔離治療，又指其電話服務非常混亂，等候接聽的時間幾乎要半小時，完全無法幫助緊急求助的人。

她更直斥政府與醫療機構毫無配合，未能提供更多措施，與丈夫經常東奔西走求診，不少地方連口罩供應亦缺乏，令傳染率提高，無理得令人咋舌，「我完全感受不了政府在幫助國民，完全絕望了」。

不少網民亦發現近期Twitter內有賬戶洗版式留言，全部寫着：「仔細想想，染上武漢病毒的人其實很少吧！」並續指：「謠言真的很可怕呢。」眼利的網民又發現大多是假帳戶，懷疑有人在背後企圖宣揚「新冠肺炎並不可怕」等的訊息，令人不安。

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文章授權轉載自《香港01》