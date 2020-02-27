女星曬戴口罩登機照 專家打臉：口罩不能自保

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延全球引發人心惶惶，包括凱特哈德森(Kate Hudson)、葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)等知名影星，紛紛在社群網站秀出戴著口罩搭機的照片；不過，流行病專家表示，戴口罩不見得就能防禦病毒，甚至可能帶來負面效果。

美國疾病防治中心(CDC)25日表示，新冠病毒在美國傳播恐怕不可避免，美國民眾應做好因應準備。美國疾病防治中心全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)在25日的記者會上表示：「到最後，我們估計將會在美國出現社區傳染。」

就在美國疾病防治中心對美國民眾發布做好因應疫情擴散的準備之後，知名影星在社群網站分享自己戴著口罩的照片，格外引起粉絲注意。不過，在凱特哈德森的照片留言區，不少粉絲回覆寫道，就算戴上口罩，也無法確知能否有效抵抗病毒。

洛杉磯西達賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)醫院流行病學主任葛瑞恩(Jonathan Grein)指出，對於許多民眾而言，戴口罩不見得有助於防禦病毒。

葛瑞恩說，在公共場所戴口罩是否有任何益處，到目前為止並沒有足夠數據足以證明，口罩本身反而還可能帶來負面影響。他說：「口罩可能遭到污染，變成致病傳染源，結果是弊多於利。」

葛瑞恩指出，民眾如果戴口罩，千要不要用手觸碰。

美國疾病防治中心則指出，一般民眾不應把戴口罩視為抵抗新冠病毒或其他呼吸道傳染病的自保之道；聲明中指出：「如果醫師囑咐要戴口罩，你才需要戴。」

美國疾病防治中心表示， 感染了新冠病毒並已出現徵兆的患者應該戴口罩，「這麼做是為了保護別人不要受到傳染。」工作時經常會接觸到患者的專業醫護人員也必須戴口罩，尤其是N95醫療等級口罩。