新冠病毒登陸五大洲！川普不理衛生專家警告：疫情不會更糟

新冠肺炎在海外迅速擴散，中國以外全球各國單日確診病例總數在26日首度超越中國境內單日新增確診人數，世界衛生組織對此表示狀況令人擔憂。世界衛生組織秘書長譚德塞說，世衛組織團隊本周末將前往伊朗勘察疫情。

中國以外疫情最嚴重的國家是韓國。截至當地時間周四（2月27日）中午，該國累計確診病例達到1595例，其中26日增加了284例，創下至今單日新增確診數新高。

日本現在全國有894例。其首相安倍晉三宣布未來兩周暫停舉辦藝文活動。

意大利確診人數持續攀升，現在已經有470例確診。現在許多國家的確診病例也被發現有意大利旅游史，比如巴西出現的第一個確診病例就是曾經到意大利旅游的男子。巴西此時正值國內舉行嘉年華，也是國內旅游的高峰期。巴西股市應聲下跌。

伊朗疫情繼續發展。截至當地時間周四中午，該國22人因新冠肺炎死亡。伊朗爆發疫情之後，中東其他國家也陸續有伊朗旅游史的人回國後確診，甚至將新冠病毒帶回中國。26日，中國首見新冠肺炎境外輸入病例。該患者從伊朗出發、途經俄羅斯之後抵達中國，先在上海停留，最後才到寧夏回族自治區。這是新冠病毒從中國傳播出去之後，首次回到中國。

現在新增10例確診的德國表示，要追蹤所有的傳染途徑幾乎是不可能的。德國衛生部長施潘(Jens Spahn)呼籲地方政府、醫院和雇員檢視他們的防疫計劃。

病毒在哪些國家「插旗」?

2月27日，多國出現新冠肺炎確診首例，顯示出新冠病毒進一步傳播的情形。現在除了南極洲，其他五大洲都已經有新冠肺炎的確診病例。

- 亞洲: 巴基斯坦、阿富汗26日出現首例。此前已經有確診病例的包括: 中國、香港、澳門、台灣、韓國、日本、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、伊朗、尼泊爾、斯裡蘭卡、柬埔寨、印度、以色列、黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、科威特、巴林、阿曼、土耳其。

- 歐洲: 挪威、希臘、羅馬尼亞、北馬其頓26日出現首例。此前已經有確診病例的國家為: 意大利、西班牙、德國、法國、英國、奧地利、瑞士、瑞典、芬蘭、比利時、克羅埃西亞、俄羅斯。

- 北美洲: 美國、加拿大。

- 南美洲: 巴西26日出現首例，為拉丁美洲第一個出現確診首例的國家。

- 大洋洲: 澳洲

- 非洲: 埃及、阿爾及利亞

美國現在有60個確診病例，大部份是曾經搭乘過鑽石公主號的美國人。疫情在全球擴散也讓美國社會出現恐慌，美股連續兩天下跌。

美國總統川普在周三開始用推特譴責媒體和民主黨制造恐慌，傷害美國金融市場。雖然美國衛生專家警告，疫情擴散是無法避免的，但是川普在周三晚上的記者會上反駁這種說法: 「我不認為這是無法避免的。我認為它有機會變得更糟，但是沒有什麼事是無法避免的。」

在記者會上，川普說美國的準備「非常、非常充足」，他也說他準備好用任何適當的方式來打這場防疫戰。他在本周稍早告訴幕僚，政府需要花25億美金來對抗病毒。

川普現在指派副總統彭斯擔任防疫總指揮。

羅法/鄒宗翰(綜合報導)

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