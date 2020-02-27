快訊

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

新冠肺炎疫情嚴峻！安倍晉三：全日本高中以下3月2日起停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠病毒登陸五大洲！川普不理衛生專家警告：疫情不會更糟

德國之聲 / 德國之聲
在記者會上，川普說美國的準備「非常、非常充足」，他也說他準備好用任何適當的方式來打這場防疫戰。美聯社
在記者會上，川普說美國的準備「非常、非常充足」，他也說他準備好用任何適當的方式來打這場防疫戰。美聯社

新冠肺炎在海外迅速擴散，中國以外全球各國單日確診病例總數在26日首度超越中國境內單日新增確診人數，世界衛生組織對此表示狀況令人擔憂。世界衛生組織秘書長譚德塞說，世衛組織團隊本周末將前往伊朗勘察疫情

中國以外疫情最嚴重的國家是韓國。截至當地時間周四（2月27日）中午，該國累計確診病例達到1595例，其中26日增加了284例，創下至今單日新增確診數新高。

日本現在全國有894例。其首相安倍晉三宣布未來兩周暫停舉辦藝文活動。

意大利確診人數持續攀升，現在已經有470例確診。現在許多國家的確診病例也被發現有意大利旅游史，比如巴西出現的第一個確診病例就是曾經到意大利旅游的男子。巴西此時正值國內舉行嘉年華，也是國內旅游的高峰期。巴西股市應聲下跌。

伊朗疫情繼續發展。截至當地時間周四中午，該國22人因新冠肺炎死亡。伊朗爆發疫情之後，中東其他國家也陸續有伊朗旅游史的人回國後確診，甚至將新冠病毒帶回中國。26日，中國首見新冠肺炎境外輸入病例。該患者從伊朗出發、途經俄羅斯之後抵達中國，先在上海停留，最後才到寧夏回族自治區。這是新冠病毒從中國傳播出去之後，首次回到中國。

現在新增10例確診的德國表示，要追蹤所有的傳染途徑幾乎是不可能的。德國衛生部長施潘(Jens Spahn)呼籲地方政府、醫院和雇員檢視他們的防疫計劃。

病毒在哪些國家「插旗」?

2月27日，多國出現新冠肺炎確診首例，顯示出新冠病毒進一步傳播的情形。現在除了南極洲，其他五大洲都已經有新冠肺炎的確診病例。

- 亞洲: 巴基斯坦、阿富汗26日出現首例。此前已經有確診病例的包括: 中國、香港、澳門、台灣、韓國、日本、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、伊朗、尼泊爾、斯裡蘭卡、柬埔寨、印度、以色列、黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、科威特、巴林、阿曼、土耳其。

- 歐洲: 挪威、希臘、羅馬尼亞、北馬其頓26日出現首例。此前已經有確診病例的國家為: 意大利、西班牙、德國、法國、英國、奧地利、瑞士、瑞典、芬蘭、比利時、克羅埃西亞、俄羅斯。

- 北美洲: 美國、加拿大。

- 南美洲: 巴西26日出現首例，為拉丁美洲第一個出現確診首例的國家。

- 大洋洲: 澳洲

- 非洲: 埃及、阿爾及利亞

川普: 「我們的準備非常、非常充足」

美國現在有60個確診病例，大部份是曾經搭乘過鑽石公主號的美國人。疫情在全球擴散也讓美國社會出現恐慌，美股連續兩天下跌。

美國總統川普在周三開始用推特譴責媒體和民主黨制造恐慌，傷害美國金融市場。雖然美國衛生專家警告，疫情擴散是無法避免的，但是川普在周三晚上的記者會上反駁這種說法: 「我不認為這是無法避免的。我認為它有機會變得更糟，但是沒有什麼事是無法避免的。」

在記者會上，川普說美國的準備「非常、非常充足」，他也說他準備好用任何適當的方式來打這場防疫戰。他在本周稍早告訴幕僚，政府需要花25億美金來對抗病毒。

川普現在指派副總統彭斯擔任防疫總指揮。

羅法/鄒宗翰(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 疫情 川普

延伸閱讀

私下批評川普遭錄音 ABC資深記者被停職

白宮人事主管副手 年僅23歲大學生

被指與俄羅斯有對價關係 川普團隊告紐時

川普常洗手：學我一樣潔癖

相關新聞

瑞士出現第2例確診新冠肺炎 日內瓦取消年度鐘表展

瑞士出現第二起新冠肺炎確診病例，28歲男子日前到義大利米蘭出席資訊科技會議而染病，目前症狀輕微。

新冠肺炎疫情嚴峻！安倍晉三：全日本高中以下3月2日起停課

為因應新冠肺炎疫情，日本首相安倍晉三要求全國小學、中學及高中自3月2日起停課至春假。

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

韓國神秘宗教團體新天地教會已成為韓國新冠肺炎疫情核心，在全國近1600起病例中，逾半與該教會信徒有關。新天地教會組織龐大...

WHO不認新冠肺炎是大流行 澳洲總理駁斥：疫情迫在眉睫

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，澳洲已將新型冠狀病毒疫情視為大流行，比世界衛生組織（WHO）的立...

南韓新冠肺炎確診累計1766例 新天地教會至少731例

南韓中央防疫對策本部27日下午宣布，新增171例新冠肺炎確診。加上同日上午的334人，單日新增病例達505人，累計共17...

影／羨慕？700人在度假小島隔離14天 享日光浴免費香檳

「這種檢疫我可以！」西班牙特內里費島（Tenerife）2月25日發生新冠肺炎確診，4名義大利旅客病毒篩檢呈陽性反應，投...

英國增2起新冠肺炎確診 去過義大利和西班牙田尼利夫島

英國衛報報導，英國27日新增2起新冠肺炎確診病例，累計至15例。2名確診病患曾去過義大利和西班牙加納利群島的田尼利夫島旅...

女星曬戴口罩登機照 專家打臉：口罩不能自保

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延全球引發人心惶惶，包括凱特哈德森(Kate Hudson)、葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)等知名影星，紛紛在社群網站秀出戴著口罩搭機的照片...

新冠病毒登陸五大洲！川普不理衛生專家警告：疫情不會更糟

新冠肺炎在海外迅速擴散，中國以外全球各國單日確診病例總數在26日首度超越中國境內單日新增確診人數，世界衛生組織對此表示狀況令人擔憂...

北海道新增13例新冠肺炎確診 2人不滿10歲

北海道27日新增13例新冠肺炎確診病例，其中兩人是未滿10歲的兒童，目前北海道病例累計54人。

醫療體系禁不起新冠肺炎爆發 北韓延後各校開學

據多家媒體今天的報導，北韓為防止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）擴散，已延後各校開學日期。北韓設備不...

歐洲又一國淪陷！羅馬尼亞出現新冠肺炎首例

東歐國家羅馬尼亞27日傳出新冠肺炎首例，患者日前與造訪羅馬尼亞的義大利男子有所接觸，據信因此染病。

熱門新聞

獨／新冠肺炎確診外籍看護 隔離竟直播暴露醫院資訊

全球疫情地圖／瑞士出現第2例確診新冠肺炎 日內瓦取消年度鐘表展

大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

違反居家通知條例 男子喪失新加坡永久居民資格

指揮中心公布非法看護案32足跡地圖 曾逛北車龍山寺

蘇貞昌：指揮中心一級開設 指揮官仍是陳時中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。