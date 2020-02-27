北海道知事鈴木霸氣喊「停課一周後果我負責」推特好評湧入

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，日本截至目前也造成7死、189例確診，北海道為了防止疫情擴散，決定讓1665個公立中小學從27日或28日起全面停課，這是北海道首次因為傳染病疫情全面停課，而當初呼籲能讓中小學停課的北海道知事鈴木直道，因為果斷的言論還有精準的判斷，讓他在推特上受到一片好評。

北海道知事鈴木直道日前開疫情記者會，表示「既然中央政府拿不出答案，我們就要自己去解決，希望道民振作。也許有人批評我這個決定(停課一個禮拜)是反應過度，但我認為政治判斷，結果就是一切，所有結果都將由我知事本人負責。」

這番言論也引起推特網友大讚「做得好！很高興看到這個消息，聆聽當地居民的聲音，讓北海道變得安全。」、「作為有孩子的父母，我認為這是一個明智的決定。如果身體健康，隨時都可以學習。」、「關閉學校是一個不錯的決定，因為學校可能是一個感染群，阻止感染的唯一方法是最大程度地減少人與人之間的接觸。」、「鈴木知事想做出重大決定並發出指示，因為他不能依靠安倍首相。」、「灑淚！住在北海道真是太好了！你是很好的知事！謝謝你」。

現年38歲的鈴木直道有著不輸藝人的外表以及親切的笑容，於今年4月當選北海道知事，成為全國現任者中最年輕的知事，他從基層公務員成功轉戰政壇，曾被東京都政府派到因負債累累而破產的北海道夕張市支援，在10年內逐步改善財政，後來還成功當上2屆夕張市長，當時市長月薪不到26萬日圓，被媒體封為「全日本最低薪的市長」，但他還是憑著「做就對了」的熱忱，繼續在政壇為民服務，他也在知事選舉時得到眾選民的支持，成功當選。

圖／Naomichi Suzuki臉書

領木直道有著親切的笑容，加上做事認真，吸引不少選民支持。 圖／Naomichi Suzuki臉書