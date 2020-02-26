韓國導遊染疫旅客稱毛毛的 領隊建議追團員名單

韓國傳出一名確診新冠肺炎的導遊今年一月下旬曾服務過台灣、中國及香港遊客，不少返台的旅客則說「有點毛毛的」。有領隊今天表示，應該可透過觀光局與旅行社，追查團員名單。

韓聯社報導，韓國仁川市一名58歲導遊昨天確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），根據調查，這名導遊今年一月下旬曾服務過台灣、中國及香港遊客，行程包括1月23日首爾龍山區戰爭紀念館、24日景福宮、25日戰爭紀念館、26日昌德宮。

由於受到新冠肺炎疫情衝擊，27日零時起，從韓國返台的旅客需居家檢疫14天，因此今天有不少旅客從韓國提前返台，被問到有韓國導遊發病時，都說「有點毛毛的」，但也希望他能康復。

各國旅客目前抵達桃園國際機場，在下飛機後都會依序排隊，測量體溫，同時填寫「旅客入境健康聲明書」，但聲明書中僅會要求旅客標記出發地，但並不會要旅客詳細寫下出國期間的所有行程。

有領隊表示，要確認台灣旅客與這名導遊接觸的名單並不困難，只要透過交通部觀光局，詢問各家旅行社在指定日期內的赴韓行程，就可以輕鬆掌握曾經接觸過的台灣團客。

但領隊也說，這名導遊一月下旬是否處於發病潛伏期，需待釐清後查證旅客接觸史。

國境疾管單位人員也表示，為提升我國邊境檢疫措施，旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往流行地區旅遊史及健康狀況，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙行為者，依法最高將處新台幣15萬元罰鍰。

另外，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項防疫檢疫措施。