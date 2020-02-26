快訊

違反居家隔離規定 新加坡男子喪失永久居民資格

防疫情延燒！萬金石馬拉松今年停辦 選手保留明年參賽資格

韓國導遊染疫旅客稱毛毛的 領隊建議追團員名單

中央社 / 桃園26日電

韓國傳出一名確診新冠肺炎的導遊今年一月下旬曾服務過台灣、中國及香港遊客，不少返台的旅客則說「有點毛毛的」。有領隊今天表示，應該可透過觀光局與旅行社，追查團員名單。

韓聯社報導，韓國仁川市一名58歲導遊昨天確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），根據調查，這名導遊今年一月下旬曾服務過台灣、中國及香港遊客，行程包括1月23日首爾龍山區戰爭紀念館、24日景福宮、25日戰爭紀念館、26日昌德宮。

由於受到新冠肺炎疫情衝擊，27日零時起，從韓國返台的旅客需居家檢疫14天，因此今天有不少旅客從韓國提前返台，被問到有韓國導遊發病時，都說「有點毛毛的」，但也希望他能康復。

各國旅客目前抵達桃園國際機場，在下飛機後都會依序排隊，測量體溫，同時填寫「旅客入境健康聲明書」，但聲明書中僅會要求旅客標記出發地，但並不會要旅客詳細寫下出國期間的所有行程。

有領隊表示，要確認台灣旅客與這名導遊接觸的名單並不困難，只要透過交通部觀光局，詢問各家旅行社在指定日期內的赴韓行程，就可以輕鬆掌握曾經接觸過的台灣團客。

但領隊也說，這名導遊一月下旬是否處於發病潛伏期，需待釐清後查證旅客接觸史。

國境疾管單位人員也表示，為提升我國邊境檢疫措施，旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往流行地區旅遊史及健康狀況，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙行為者，依法最高將處新台幣15萬元罰鍰。

另外，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項防疫檢疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

8天暴增千例確診 韓國新天地教會群聚感染發酵中

200染疫者藏榮總？台北市刑大要揪出貼文網友

一月曾帶過台灣遊客！韓國導遊二篩確診新冠肺炎

影／為何赴韓旅客明起才居家檢疫？ 陳時中：催大家快回來

相關新聞

日本大阪女導遊二度感染新冠肺炎

日本讀賣新聞報導，上月29日確診的大阪女導遊，26日再度確診感染新冠肺炎。

違反居家通知條例 男子喪失新加坡永久居民資格

聯合早報網報導，一名45歲新加坡男性永久居民因違反居家通知條例，甚至在應履行居家通知條例期間嘗試離開本地，最終喪失星國永...

世衛：中國境外新確診病例首次多過中國

世界衛生組織週三（26日）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在中國境外的單日新確診病例數量首次超越中國境內，...

鑽石公主號再增14例確診 共705人感染新冠肺炎

日本NHK報導，郵輪「鑽石公主號」26日新增14例新冠肺炎確診病例，包括5名乘客及9名船員，船上累計確診共705人。

陸人赴日買口罩 卻因「這舉動」引發大亂鬥

新冠肺炎疫情全球燒，確診數已達8萬，發源地中國的死亡數已有2000多例，防疫物資口罩更是供不應求，日前陸工信部部長苗圩透露中國口罩最大產能是每天2000多萬副，然而突如其來的疫情還是讓口罩剛性需求大爆發，也讓陸人轉而朝向鄰近國家購買。25日有網友在上傳一段影片，表示一名大陸女性在日本橫濱排隊買口罩時，因為一個舉動慘遭路人毆打。

惡夢才剛開始！南韓衝擊的「疫情黑暗期」

「南韓的疫情黑暗期，才正準備來臨...」南韓的確診病例在26日創下單日最高紀錄，全國感染者已突破到1,261人、共12人死亡，總數僅次於中國。隨著疫情不斷升溫，總統文在寅親自坐鎮大邱，力圖安定民心。沒想到卻發生副市長秘書感染的案例，一度引發青瓦台恐慌。

8天暴增千例確診 韓國新天地教會群聚感染發酵中

韓國新冠肺炎疫情升溫，至今已有1261例確診，從爆發群眾感染的新天地教會出現首例確診至今才過8天，教會所在的大邱市及鄰近...

責怪媒體造成恐慌！川普宣布明早開記者會 討論新冠肺炎疫情

美國總統川普推文表示，他將於美東時間26日晚間6時（台灣27日上午7時）在白宮舉行記者會，與CDC一起討論新冠肺炎疫情的...

南韓飛中國航班 9旅客有症狀百人需隔離

2月22日至今，南韓飛吉林延邊、江蘇南京、遼寧瀋陽等地的多次航班上，先後排查出9名具有「發燒、呼吸道症狀」的旅客，多人檢...

義大利再增一起死亡病例！新冠肺炎確診人數達374人

義大利政府26日宣布第12起新冠肺炎死亡病例，位於艾米利亞－羅曼尼亞大區，死者是來自主要疫區倫巴底的70歲男子。此外，同...

新加坡新增兩起確診病例 感染源頭不明

聯合早報網報導，新加坡新增兩起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，這兩起病例目前感染源頭不明，另有四人今天康復出院。

義大利疫情引仇華暴力 台僑領建議小心少出門

義大利新冠肺炎疫情升高，各地出現多起暴力攻擊華人案例。羅馬僑務促進委員周宸煜在臉書呼籲台灣僑胞注意安全；米蘭台商會長賴天...

熱門新聞

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

又爆中央的料！ 柯文哲：520總統就職大典在北流

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

機票漲10倍 2大關鍵因素...韓國人仍搶去大陸避疫

「餐餐煮、垃圾有人倒」 新婚夫妻居家檢疫14天生活曝光

醫院非法看護案32曾跑過兩醫院 不排除公布足跡地圖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。