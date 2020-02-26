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陸人赴日買口罩 卻因「這舉動」引發大亂鬥

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸女性在日本橫濱排隊買口罩時，因為插隊慘遭路人毆打。圖為日本東京原宿站。 新華社
大陸女性在日本橫濱排隊買口罩時，因為插隊慘遭路人毆打。圖為日本東京原宿站。 新華社

新冠肺炎疫情全球燒，確診數已達8萬，發源地中國的死亡數已有2000多例，防疫物資口罩更是供不應求，日前陸工信部部長苗圩透露中國口罩最大產能是每天2000多萬副，然而突如其來的疫情還是讓口罩剛性需求大爆發，也有陸人轉而朝向鄰近國家購買。25日有網友在Twitter上傳一段影片，表示一名大陸女性在日本橫濱排隊買口罩時，因為一個舉動慘遭路人毆打。

網友於Twitter貼出一段影片，影片當中可見一名身穿黑色外套的女性被藍橘上衣的女子毆打，隨後一名男子再上前打藍橘上衣女子，這名男子也被身後另一名金髮男子「鎖喉」壓制，伴隨著女子的尖叫、一旁的腳踏車倒地，才有路人上前制止。貼出這段影片的原PO指出，黑色外套的是大陸女子，她插隊買口罩遭到藍橘上衣的菲律賓女子出言制止，兩人由口角轉為肢體衝突，而出手打菲律賓女子的則是與大陸女子同行的插隊者，最後也被看不下去的日本金髮男子從後方鎖喉撂倒在地。

另有人指出這件事發生在昨（25）日，事發地點是日本神奈川縣的橫濱市，主因是陸籍女子插隊買口罩，卻讓四個人打成一團，貼文網友表示，這四個人、來自三個國家，卻都會因為這起事件遭到日本法律的處置。貼文一出也引來不少大陸人反感，紛紛表示「作為中國人，我替你們害臊」、「和國內沒兩樣」，認為在國外因為插隊大打出手，很不體面。

大陸人在日本因為買口罩大打出手的消息也登上日本媒體，有人感嘆因為疫情升溫，導致不少地方出現對華人的歧視，如今又被不理性的陸人這麼一鬧，擔憂引發排華的日子也不遠了。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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