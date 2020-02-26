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義大利疫情嚴重 恐擴散至全歐洲

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
義大利疫情恐危及全歐洲，已延燒瑞士、克羅埃西亞、奧地利等國，但暫無國家封鎖邊境。（photo by Wikipedia）
義大利疫情恐危及全歐洲，已延燒瑞士、克羅埃西亞、奧地利等國，但暫無國家封鎖邊境。（photo by Wikipedia）

義大利疫情恐危及全歐洲！義大利新冠肺炎疫情火速延燒，26日已達322例確診、11人死亡，成為歐洲最大疫區。位於災區心臟的米蘭大教堂、歌劇院及學校全數關閉，街道、電車、餐廳和商店也都空無一人。如今疫情已延燒至瑞士、克羅埃西亞、奧地利，但尚無國家封鎖邊境。

24日米蘭股市暴跌5%以上，市場預計疫情衝擊將使義大利全年GDP減少0.3%，隨著義大利政府進一步緊縮限制經濟活動和人員流動（宵禁），數字可能會更糟。

經濟重鎮瞬間癱瘓

根據《CNN》報導，新型冠狀病毒正在義大利北部地區迅速傳播，義大利總理朱塞佩·孔蒂試圖消除對中央政府無法控制受災地區的批評，因為他被迫承認北部城鎮科多諾的一家醫院處理了該地區的首例確診，並造成病毒疫情迅速蔓延。

義大利大多數病例都在倫巴第北部地區，倫巴底的首都是金融中心米蘭。杜林是飛雅特克萊斯勒的所在地，位於米蘭以西，其他汽車製造商包括法拉利都位於東南。米蘭還是許多奢侈品製造商的故鄉。倫巴底大區和威內托大區囊括義大利經濟總產值30%，光米蘭一個城市就佔義大利整體GDP的10%，但現在街上幾乎空無一人。

歐各國仍未封鎖邊境

根據《BBC》報導，新冠肺炎將讓義大利本來就疲軟的經濟雪上加霜，2019年第4季義大利GDP季減0.3%，全年GDP成長率只有0.2%。義大利銀行在2月初，即新冠肺炎傳播到國內前就警告，病毒疫情可能會對義大利經濟產生重大衝擊。

由於義大利疫情嚴重，多個歐洲國家的防線也遭到突破，瑞士、克羅埃西亞、奧地利相繼宣布第一批確診病例，其中多人都曾到過義大利。但即使病毒迅速蔓延，歐盟與義大利的鄰近國家仍不打算關閉邊境，並表示為此封鎖邊境是「不合比例原則」的做法，也不打算暫時中止《申根公約》。

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