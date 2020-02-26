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義大利12地區封城引發狂搶物資 食物一上架就被掃光

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利政府下令北部12個地區封城，也造成超市出現瘋搶物資的情況，民生用品和食物一上架就被一掃而空。圖擷自<a href=primanovara" title="義大利政府下令北部12個地區封城，也造成超市出現瘋搶物資的情況，民生用品和食物一上架就被一掃而空。圖擷自primanovara">
義大利政府下令北部12個地區封城，也造成超市出現瘋搶物資的情況，民生用品和食物一上架就被一掃而空。圖擷自primanovara

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，目前義大利為歐洲疫情最嚴重的國家，其中確診病例為322人，而死亡人數更高達11人，義大利政府下令北部12個地區封城，也造成超市出現瘋搶物資的情況，民生用品和食物一上架就被一掃而空。

綜合媒體報導，義大利北部倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）等12個城市宣布封城後，義大利知名連鎖超市「Esselunga」出現搶購物資的人潮，就連住在封鎖區外的民眾也開始囤物資。

報導指出，超市中義大利麵、豆類、肉品和麵包等食品一上架就立即被買光，就連清潔衛生用品和一次性乳膠手套也都被掃購一空。對此超市請民眾放心，他們存有庫存並且隨時準備應付任何情況。

義大利已經對北部疫情嚴重地區實施嚴格的隔離規定，義大利總理孔蒂表示，隔離措施可能持續數周之久，在封城的區域也已派警方駐守對外聯通道路，若有違規進出將面臨罰款或刑責，火車經過這些城鎮的月台也不會停靠。

新冠肺炎 COVID-19 義大利

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